Manlleu presenta un projecte de modernització dels polígons a la Diputació

Carrers del polígon La Coromina de Manlleu Foto: Google Maps

L'Ajuntament de Manlleu ha presentat a la Diputació de Barcelona un projecte integral de modernització dels polígons de la ciutat valorat en més 2 milions d’euros. La resolució de la convocatòria, de concurrència competitiva, es preveu pel mes de juny.Tal com explica l’Ajuntament, el projecte presentat és una aposta per a la millora del PAE Manlleu, que inclou les zones de La Coromina, El Verdaguer i la Font de Tarrés. El PAE de Manlleu compleix els requisits de la convocatòria, que són tenir més de 50 Ha, més de 100 empreses i més de 1.000 treballadors.El projecte es va presentar el passat mes de febrer a la Taula d’Indústria de Manlleu, formada per empresaris i agents econòmics i socials relacionats amb la indústria. El projecte és fruit del treball conjunt de l’Àrea de Serveis Territorials i l’Oficina de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Manlleu i compta amb el suport explícit de l’Associació d’Empresaris de Manlleu, Foment i més de 30 empreses del municipi.Aquesta inversió permetria una actuació important en aspectes com infraestructures, subministraments, eficiència energètica i comunicació.