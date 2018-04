​Raimon Pla presenta a Vic un llibre sobre la medicina tradicional peruana

Raimon Pla Buxó Foto: Cedida

Aquest dimarts 3 d’abril, a les set del vespre, l’osonenc Raimon Pla Buxó presenta el llibre Elixir de los dioses (Editorial Kairós) a la Muntanya de Llibres. La presentació, que comptarà amb la presència de l’autor, serà introduïda pel periodista i escriptor Toni Coromina.Es tracta d’un treball antropològic de les escasses obres sobre les medicines tradicionals del Perú. A cavall del treball de camp, l’estudi fotogràfic, l’assaig, l’entrevista i el relat de viatge, el text se centra en les tres grans àrees culturals i antropològiques del país: la costa, la serra i la selva. El llibre està escrit en castellà perquè aquesta és la llengua de comunicació col·loquial amb tots els personatges amb qui Pla va parlar en la seva incursió al Perú i la base de la seva informació.A través de la narració dels mateixos actors, el llibre desplega d’una forma molt amena, amb rigor científic i empatia antropològica, el testimoni de diferents xamans o ‘curanderos’ que utilitzen les plantes sagrades –com l’ayahuasca o el tabac– per guarir malalties del cos i l’ànima. Els seus relats aporten un testimoni valuosíssim sobre la medicina ancestral i ofereixen fórmules per generar un ús conscient dels remeis sagrats. Elixir dels déus constitueix un testimoni únic sobre unes tradicions que s’estan transformant a gran velocitat.Raimon Pla (1964, ÉS fill de pares osonencs (el pare era de Malla i la mare de Sant Julià de Vilatorta). Ha col·laborat com a reporter gràfic en diversos mitjans de comunicació (Altaïr, La Vanguardia o National Geographic) i ha realitzat nombroses exposicions fotogràfiques sobre diferents societats, hàbitats o tradicions culturals del planeta.