Escoles del Ripollès se sumen al projecte «Territori educador: Ens mengem les valls»

El moment de la signatura del conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Sant Vicenç de Torelló, de Sant Quirze de Besora i el Consell Comarcal del Ripollès Foto: Isaac Muntadas

Durant la intervenció de Vestit. Foto: Isaac Muntadas

Sis escoles del Ripollès s'han sumat al projecte “ Territori educador. Ens mengem les valls ”. Una iniciativa de l’Associació Leader Ripollès Ges Bisaura, els ajuntaments de Sant Quirze de Besora i Sant Vicenç de Torelló i el Consell Comarcal del Ripollès. Amb la incorporació d'aquestes 6 escoles, la participació s’incrementa fins a 11 centres educatius del Ripollès, la Vall del Ges i el Bisaura.Hi participen l'Escola Lloriana de Sant Vicenç de Torelló, l'Escola Segimon Comas de Sant Quirze de Besora, l’Escola Pirineu de Campdevànol, l'Institut Escola Mestre Andreu de Sant Joan de les Abadesses i l'Escola Mare de Déu de Núria de Ribes de Freser. Ara s’hi han incorporat l'Escola Doctor Robert de Camprodon, l'Escola Joan Maragall, els Salesians i el Centre d'Educació Especial Ramon Suriñach de Ripoll i les ZER Vall del Ter (Ogassa, Llanars, Sant Pau de Segúries i Vilallonga de Ter) i Comte Arnau (Planoles i Vallfogona de Ripollès).L'objectiu principal d'aquest projecte no és cap altre que donar a conèixer els productes locals més significatius del territori -la carn de vedella, els làctics i formatges, la carn de xai i de cabrit, la trumfa de la Vall de Camprodon i la patata del bufet d'Orís o la carn de poltre i embotits-, als alumnes de primària amb el treball a l'aula mitjançant materials pedagògics que han estat dissenyats expressament per aquest projecte i fent visites als ramaders, agricultors i productors agroalimentaris locals que elaboren aquest producte de quilòmetre zero. També es realitzen sessions informatives per a les famílies i els docents que se centren en el producte de proximitat, la seva expressió gastronòmica i la seva importància nutricional.El projecte “Territori educador. Ens mengem les valls” va néixer l'any 2016 i, només dos anys després, s'ha pogut consolidar amb la incorporació d'aquestes sis escoles del Ripoll+es. Principalment, el projecte està avalat i finançat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i el FEADER a través dels ajuts per al desenvolupament de projectes estratègics dels grups d'acció local de Catalunya, en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020. Els signants del conveni també hi aporten una petita contribució econòmica que, en el cas del Consell Comarcal del Ripollès, es tradueix en 1.250 euros que s'aporten directament a l'Associació Leader Ripollès Ges Bisaura.La presidenta de l'Associació Leader Ripollès Ges Bisaura i alcaldessa de Sant Quirze de Besora, Rosa Vestit, es va mostrar molt entusiasmada pel fet que sis noves escoles del Ripollès se sumin en aquesta iniciativa. Vestit considera clau la continuïtat d'aquest projecte perquè ha estat molt ben valorat per les escoles, els alumnes i els professorat. A més, la presidenta de l'ens també pensa que la implicació del Consell Comarcal del Ripollès dota el projecte d'un pes superior i d'una imatge “de què s'estan fent les coses ben fetes”. “Aquesta iniciativa ajuda i ensenya a estimar la nostra terra que, en definitiva, és el més important”.