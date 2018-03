​La febre dels «escape rooms» s'escampa per Osona

La nova sala d'«El pou» està per davant d'«El Secret de Sant Jordi» Foto: Albert Alemany

Arnau Casany, Judit i Gerard Cabanas a la sala «Missió: 5a dimensió» Foto: Josep M. Montaner

Salvador Bou és un dels tres socis de l’Elementary de Vic Foto: Josep M. Montaner

Marta Maneja és la impulsora de l'escape room a la capital del Ter Foto: Cedida

L'escape room del Lluçanès Foto: Cedida

«L'escapada d'en Toca-Sons» va tancar el passat gener Foto: Cedida

Seixanta minuts per sortir d'una sala. Aquest és el principal objectiu dels escape rooms, una activitat d'oci que consisteix en resoldre enigmes i trencaclosques per, tal com diu el nom, escapar-se. Tot això ambientat en una història única i on el treball en equip és fonamental. Tots els propietaris d'aquest negoci d'oci d'Osona comparteixen que el millor nombre de persones per jugar és entre 4 i 6.El primer room escape es va crear el 2006 i, deu anys després, el 2016, va arribar a Osona de la mà de FAIF. De fet, a la comarca, ja n'hi ha 7, la majoria establerts a Vic. Aquests són "El secret de Sant Jordi", "El pou", "La taverna", "Missió: 5ª dimensió", "Sherlock: L'hora final", "El rescat del diamant" i "Cal Salau". "L'escapada d'en Toca-sons" a Taradell es va obrir per un temps determinat amb motiu del 25è aniversari de la tradicional festa. Aquest febrer s'ha estrenat "El pou" de Fluwim. Alguns són d'iniciativa popular o privada i els preus oscil·len entre 9 i 15 euros per persona.Una de les primeres sales de Vic va ser " El secret de Sant Jordi " del grup Fluwim . La història tracta sobre la família Fontarnau i el secret que amaguen a casa: un drac. Els participants del joc han d'eliminar la bèstia per no posar en perill a la ciutat. Els seus impulsors són Marta Vilaró i Albert Busom que van decidir obrir una sala a la capital quan es començava a parlar dels escape rooms. Tot i que el disseny del joc el va fer Missionleak, una empresa dedicada a muntar proves, "l'ambientació és tota nostra", explica la parella.De fet, van trobar el primer local amb un pou i "ens en vam enamorar, ja que ens anava molt bé per lligar la història que teníem", explica la Marta. Amb l'èxit de la primera sala, van decidir tirar en marxa la segona sala " El Pou ", que ha obert el febrer d'aquest any. El fet que poguessin instal·lar-se al local del davant de la sala actual va ser decisiu. En aquesta, el grup ha apostat, encara més, per l'ambientació."Busquem que la gent entri dins d'una pel·lícula amb l'ambientació". explica l'Albert, mentre que la Marta apunta que volen que "tots els sentits juguin en un entorn al més autèntic possible". Per fer-ho, en aquesta segona sala han invertit molt més en l'àudio. Aquest cop han comptat amb l'ajuda de Josep García. "El pou", en el qual hi ha més temps per sortir (70 minuts), és una continuació de la primera història i s'accedeix a l'amagatall del drac. Tot i que hi ha una relació evident, "és indiferent si no s'ha fet el primer", explica la Marta. "El secret de Sant Jordi", que va obrir quatre mesos abans que "La Taverna" de FAIF, ha acollit més de set mil visitants des de la seva obertura.La primera sala que es va obrir a Vic va ser " La Taverna ", del FAIF Room Escape . La família Cabanas Trapé va decidir tirar-ho endavant després de fer-ne un. "No en teníem ni idea i ens vam tirar a la piscina", explica Arnau Casany, mentre que la seva parella, Judit Cabanas, afegeix que no esperaven tenir el ressó que ha tingut. De fet, van començar el joc i després la temàtica, un funcionament que van canviar després d'obrir la segona sala " Missió: 5ª dimensió ".Els impulsors de la primera sala recorden que van haver de picar pedra perquè ningú sabia què era. "Havíem d'anar a plaça Major a explicar-ho", diu en Gerard Cabanes. Tot i això, reconeixen que al principi "va ser el boca-orella" que va donar a conèixer les sales, diu l'Arnau, remarcant que "el boom" va ser el 2017. "Ara la gent ja ho sap", afegeixen. Per la Taverna hi han passat més de 5.500 persones, mentre que per la Missió, gairebé 3.000.Amb dues sales en marxa, la família FAIF estrena un nou projecte: un joc portàtil. "No es tracta de sortir de dins d'una habitació, sinó aconseguir un objectiu final", explica la Judit. Sota el títol "Big FAIF wanted", els jugadors (de 15 a 40 amb 70 minuts de joc) han d'aconseguir robar un botí custodiat per un xèrif en 70 minuts. Al joc també hi participen dos actors i està dirigit a empreses, entitats, ajuntaments o festes d'aniversari o de grups d'amics. Es divideix el grup i han de treballar junts; "si un no avança, l'altre tampoc", conclou la Judit. Els jugadors, com bé indica el nom de la marca, han de fer servir -com en les dues sales- els cinc sentits per sortir-ne. Elementary és la darrera companyia que s'ha instal·lat a la capital osonenca amb el joc " Sherlock: l'hora final ". Els participants han de salvar el famós detectiu de les mans del professor Moriarty tornant enrere en el temps. Tal com explica un dels seus impulsors, Salvador Bou, van escollir aquesta temàtica "perquè abarca tots els públics", ja que és un detectiu conegut per tothom."Estem sorpresos perquè està anant bé i a la gent li agrada molt", explica Bou, tot i ser una de les darreres sales a incorporar-se al negoci. A més, veu bé que hi hagi tantes sales a la comarca: "El fet que n'hi hagi una bona colla, ens ajuda els uns als altres perquè després en tenen ganes de fer més". "És un vici sa", conclou.El boom dels escape rooms també ha arribat a Manlleu. Sota el nom de Room Ter , aquest és el primer al municipi. Aquest s'ambienta en la temàtica de la llegenda del Serpent i els jugadors han de rescatar el diamant. La seva ideològa és Marta Maneja, una jove que va decidir transformar el seu treball de recerca en una realitat: "El rescat del diamant. Al principi "la idea només era dissenyar-lo, però a mesura que anava avançant vaig veure clar que el volia portar a la realitat", explica Maneja.Amb ajuda de la família, va tirar endavant aquest projecte. La temàtica venia donada pel treball perquè la jove va trobar en la llegenda quelcom que els feia "únics", a més del "rerefons cultural per donar a conèixer la llegenda del nostre poble". Els jugadors han de trobar el diamant que un jove a robat a la Serpent per salvar Manlleu de la ira de l'animal.Alpens també ha transformat una llegenda del poble en un escape room. Cada tercer diumenge de maig, el petit municipi del Lluçanès acull la Fira del Jovent que commemora la batalla d'Alpens, on va morir el brigadier Cabrinetty en mans dels Carlins de Savalls. L'Ajuntament va demanar a la Comissió Alpens 1873 que muntés una sala ambientada en la batalla per promocionar la fira.A partir d'aquí el grup de 15 persones es va posar a treballar amb Jep Salau com a protagonista de " Cal Salau ". La història tracta d'aquest ferrer defensor de la causa carlina i la recerca de la caixa dels duros que portava la columna de Cabrinetty, "que es diu que va desaparèixer", explica Sergi Casademunt, un dels impulsors.Taradell també ha acollit, per un temps, una sala d'escape room dedicada al seu bandoler més famós: en Toca-sons . L'organització d'aquesta tradicional festa va posar en marxa aquesta activitat d'oci el novembre del 2017 per celebrar la 25a edició de la festa. Tota la recaptació, com l'entitat d'Alpens, ha anat destinada a l'entitat.Dels escape rooms entrevistats, només la parella de Fluwim i uns dels socis de l'Elementary s'hi dediquen exclusivament. La resta, ja sigui perquè és un model que sorgeix d'una entitat o d'una iniciativa privada, conserven les seves feines i/o professions. Des de FAIF es pregunten si aquest model de negoci s'estabilitzarà; i Marta Maneja, de Room Ter, considera que "pot ser un negoci sobretot a la zona de Barcelona, amb més gent i que els permet obrir tots els dies de la setmana". Tots els propietaris consideren que és difícil obrir cada dia.La majoria apunten que el negoci els està anant bé, tot i reconèixer que pot ser un boom. Aquest model està marcat pels anys de vida que pugui tenir una sala. Des de Fluwim situen la vida d'un escape room en tres o quatre anys, després d'això algunes sales opten per remodelar i canviar la temàtica del joc. D'altres opten per obrir-ne una altra, com ha fet FAIF i Fluwim. Tot i això, "encara hi ha gent que no ho coneix", explica l'Albert Busom, remarcant que fins ara s'ha conegut l'activitat a través del "boca-orella"; una opinió compartida també per FAIF.Marta Vilaró remarca que, a més, les sales porten "turisme d'escapisme" a la ciutat. Persones d'arreu del món han arribat fins a algunes d'aquestes sales per jugar. I quan acaben d'una, aprofiten per anar en d'altres de la mateixa zona. "Darrere d'aquest món hi ha tota una moguda espectacular", conclou l'Arnau Casany de FAIF.