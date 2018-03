Via Crucis Vivent de Sant Hilari. Foto: www.viacrucisvivent.cat

El divendres sant s'acosta i, un any més, Sant Hilari Sacalm prepara una nova edició del Via Crucis vivent , un dels esdeveniments més emblemàtics del municipi. De fet, hi ha una llarga tradició en la celebració i representació del Via Crucis Vivent durant els dies de Setmana Santa. Des de fa més de tres segles de devoció cristiana que s’ha anat transformant al llarg dels anys: de l’antiga processó de Dijous Sant fins a l’actual evocació del camí que va fer Jesús des de la casa de Pilats fins al Calvari, la nit del Divendres Sant.El Via Crucis de Sant Hilari va ser declarat Festa tradicional d’interès nacional per la Generalitat de Catalunya l’any 1999 i, posteriorment, l’any 2010, l’Associació del Via Crucis vivent va rebre la Creu de Sant Jordi. L’acte és aquest divendres 30 de març, a partir de les 9 del vespre. Moments abans, a les 7, hi ha la presentació dels misteris.La representació del Via Crucis vivent s’inicia a la plaça de l’Església, amb el judici de Pilats i avança lentament, enmig del so dels timbals i les llances dels armats, fent un recorregut integrat per 14 escenes fins al turó de la Vaga, també anomenat turó de la Crucifixió. La tradició de participar en la representació s’ha anat transmetent de pares a fills. Més de 200 persones col·laboren de forma voluntària en aquest esdeveniment que és sens dubte el plat fort dels nombrosos actes que se celebren a Sant Hilari durant els dies de Setmana Santa.Al seu voltant, es desenvolupen un munt d’activitats. Divendres també hi haurà el tradicional Concurs de pintura ràpida, així com l’exposició de diorames, la fira d’atraccions, rutes guiades per les estacions del Via Crucis i la trobada d’autocaravanes que cada any augmenta en nombre. També es faran tallers i demostracions sobre la vida a l’època romana. Es podrà visitar el Museu del Viacrucis i gaudir de la fira d’artesania i productes, entre d’altres atractius. S’espera que aquest any continuï amb la tendència d’augmentar el nombre de visitants als actes.

