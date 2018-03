L'Ajuntament de Vic ofereix subvencions perquè les empreses contractin personal

L’ Ajuntament de Vic anima les empreses a sol·licitar la subvenció per contractar persones en situació d’atur majors de 45 anys o menors de 30 anys per rebaixar la taxa d’atur a la ciutat, que al mes de febrer s’ha reduït i és d’un 10,81%. Les empreses que s’hi adhereixin rebran una subvenció d’un màxim de 4.415 euros per contractar, com a mínim 6 mesos, una persona que hagi estat a l’atur.Per això, hauran de formalitzar un nou contracte d’un mínim de 20 hores setmanals entre el 13 de març i el 30 de juny d’enguany, estar al corrent de pagament amb Hisenda, la Seguretat Social i l’Ajuntament de Vic, i no haver fet cap acomiadament improcedent durant el 2017 o ERO en els darrers 3 mesos.Per acollir-se a aquesta subvenció promoguda per l’Ajuntament de Vic, les persones que es contractin hauran d’estar empadronades a Vic, hauran d’estar a l’atur i les persones menors de 30 anys han de disposar, com a mínim, d’un cicle de formatiu de grau mitjà.