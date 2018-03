La Policia Local de Torelló incidirà en la seguretat en el transport escolar i de menors

Condicions administratives

- Realitzar transport escolar sense autorització específica



Condicions de realització del servei

- No utilitzar el cinturó de seguretat o SRI

- No disposar d’una plaça o seient per cada menor

- Incomplir les parades o itineraris fixats

- Dèficit d’acompanyant de transport escolar

- Dèficit d’acompanyant de transport a centres d’educació especial

- Permanència al vehicle per un temps superior al permès

- No reservar les places, pròximes a les portes de servei, per a persones amb mobilitat reduïda



Condicions dels vehicles

- Realitzar el servei amb un vehicle de més antiguitat de la màxima permesa

- Realitzar el servei amb un vehicle que incompleix les prescripcions tècniques sobre accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda

- Incompliment de l’obligació de subscriure les assegurances preceptives

- Fitxa tècnica sense segell de transport escolar

- Fitxa tècnica sense revisió tècnica ordinària vigent

- Dèficit del rètol indicatiu de transport escolar