Tornen a tallar els túnels de Bracons en una nova acció dels CDR

01/01/1970

Junts per Catalunya, ERC i CUP aproven aquest dimecres una proposta de resolució que constata que té la majoria per ser investit, malgrat les dificultats per situar-lo de nou com a president | Els advocats es preparen per un procés llarg a Alemanya i observen amb esperança l'admissió a tràmit de la demanda a l'ONU