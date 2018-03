​El material didàctic de participació ciutadana de Vic rep un premi

Un dels jocs: «L'Ajuntament i Pressupost» Foto: Aj. de Vic

El material pedagògic elaborat per l’Ajuntament de Vic ha estat reconegut en la darrera convocatòria de “Bones pràctiques en participació ciutadana” de l’ Observatori Internacional de la Democràcia Participativa (OIDP) . Aquesta distinció que s’atorga anualment per reconèixer polítiques públiques que implementen governs locals. De fet, recentment, els Ajuntaments de Manresa i València s’han interessat pel material pedagògic i l’utilitzaran per promoure i fer pedagogia de la participació ciutadana i la democràcia participativa.Tal com explica l’Ajuntament en una nota, el jurat ha destacat que el material és una iniciativa molt interessant i pedagògica que ajuda als joves en la democràcia local i participativa dels municipis. El material consta d’unes guies dirigides a mestres amb informació sobre diferents aspectes relacionats amb la democràcia, l’Ajuntament, el pressupost i la participació ciutadana.Tot aquest material es va començar a utilitzar a les sessions del Consistori Infantil del curs passat i s’ha lliurat a les aules de l’alumnat de 6è de totes les escoles de la ciutat perquè el puguin utilitzar. També s’ha utilitzat al Centre Obert, al Centre de Normalització Lingüística i en alguns centres de secundària de la ciutat.En l’actual curs es torna a treballar amb aquest material amb el Consistori Infantil - 500 alumnes de 6è de cada curs. Tot i així, el material es pot adaptar a altres cursos de primària, als centres de secundària, a agrupaments escoltes i a altres programes que s’estan portant a terme a Vic.