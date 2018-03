Dotze establiments de Vic organitzen el Tapajous aquest dijous sant

Alguns dels restauradors que hi participen. Foto: Carles Fiter

Dotze bars i restaurants de Vic organitzen aquest dijous el Tapajous, la ruta gastronòmica per establiments de la ciutat. Aquest mes ho han fet coincidir amb La Santa Tapa, que arriba a la 4a edició. L'activitat es realitzarà de les 8 del vespre a les 11 de la nit.La ruta de Vic Comerç compta amb la col·laboració de dotze establiments: La Taverna del Call Norton Bar Vic , Hamburgueseria 80, 80's Spirit Enguany com a novetat de la Santa Tapa, s'ha organitzat un concurs a Instagram amb l'etiqueta #santatapa2018. El premi és un sopar per a dues persones en un dels 12 restaurants.