​El Teatre Cirvianum torna a superar els trenta mil espectadors durant el 2017

Les butaques del Teatre Cirvianum Foto: Aj. de Torelló

Els espectacles i activitats que va acollir el Teatre Cirvianum durant el 2017 van congregar un total de 30.894 espectadors. Així ho recull la memòria anual, on s’observa una lleugera davallada en relació al 2016, quan van ser 31.930. De fet, on hi ha més descens d’espectadors és a les activitats amb taquillatge de la programació regular (s’han programat menys espectacles) que se situen en 7.531 espectadors.D’altra banda, pugen de manera notable els espectadors d’activitats sense taquillatge, com ara xerrades, cursos, concerts, exposicions o actes diversos, funcions de teatre per a les escoles o les sessions del Festival de Cinema de Muntanya, que s’incrementen fins als 23.363 espectadors.En el decurs de l’any, el Cirvianum va acollir 118 activitats –també s’experimenta un creixement-, 90 de les quals obertes al públic i 28 activitats sense públic (assaigs i muntatges), en els diferents espais: l’escenari, el teatre i les sales annexes. Tot plegat va representar 297 dies d’utilització del teatre, quan l’any anterior havien estat 228.Pel que fa a la programació pròpia, el Teatre Cirvianum ha programat 34 espectacles, amb un total de 41 sessions, amb una mitjana global d’ocupació de la sala del 35,6%. Com ja sol ser la tònica dels últims anys, el teatre i la música són els gèneres que atrauen més públic, mentre que la dansa i el circ són els que registren menors nivells d’assistència.

