​El síndic de greuges de Vic manifesta vulneració de drets a Marta Rovira

El síndic de Greuges municipal de Vic, Joan Sala, ha traslladat al Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, les queixes en relació a la vulneració de drets a la ciutadana Marta Rovira, exiliada a Suïssa des del passat divendres 23 de març Sala ha emès un informe després de rebre suggeriments i queixes sobre la presumpta vulneració de drets que se li han fet arribar, de manera oral i informal, per part de ciutadans de Vic.En aquest hi exposa que el Govern espanyol no pot negar el dret dels parlamentaris escollits a exercir la seva activitat i als grups parlamentaris majoritaris a formar govern i a desenvolupar el seu programa electoral.

