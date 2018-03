Els CDR tallen la C-17 a Sant Quirze de Besora

L'independentisme civil ha tornat a alçar-se per rebutjar la repressió de l'Estat. Els darrers empresonaments dels líders independentistes i la detenció de Carles Puigdemont a Alemanya ja va agitar el carrer des de diumenge i, aquest dimarts a la matinada, amb la discreció organitzativa que els caracteritza, els Comitès de Defensa de la República (CDR) han portat la indignació col·lectiva un pas més enllà.Entre aquests, hi ha el CDR d'Alt Ter, que agrupa els municipis de la comarca d'Osona. Aquests s’han desplaçat fins a l’AP-7 a Figueres (l'Alt Empordà), a toca de la Jonquera, que ja ha recuperat la normalitat. Els Mossos d'Esquadra han desallotjat centenars de manifestants.Els talls també han arribat a la C-17, a Osona, on s'han cremat pneumàtics a Sant Quirze de Besora. Les retencions han durat de les 3 de la tarda fins a les 4 aproximadament, entre els quilòmetres 82 i 83 en els dos sentits.