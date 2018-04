​Els secrets de la sorra de la plaça Major de Vic

Es treuen 50 tones i se n'afegeixen 52. Foto: Carles Fiter

La plaça Major de Vic és una de les més famoses de Catalunya. Les seves façanes històriques acumulen anys, com el mateix mercat dels dimarts i dissabtes. És una de les poques que encara conserva sorra. Però d'on surt aquesta? Cada quan n'hi posen?s'ha posat en contacte amb els serveis tècnics de l'Ajuntament de Vic per conèixer-ne els detalls.La sorra de la plaça Major és sauló granític rentat de procedència de la cantera de Bojons, a Sant Sadurní d'Osormort. Es fan tres intervencions a l'any amb una motoanivelladora per aplanar la sorra i retirar aquella que s'ha anat esmicolant i, per tant, provoca fangueig. Aquestes intervencions es fan tres cops l'any: pel Mercat del Ram, per la Festa Major i pel Mercat Medieval.En funció de l'estat de la sorra, se'n treu i se'n torna a afegir. Depèn, sobretot, de l'ús i la climatologia de l'època. Aproximadament se'n treuen 50 tones i en tornen a posar 52. Aquesta acció només es fa un cop l'any. La sorra de la plaça Major de Vic és tan famosa que, fins i tot, a l'Oficina de Turisme de Vic en venen mostres com a souvenir.