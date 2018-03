Torelló destinarà 12.000 euros per aplicar la tarifació social a les llars d'infants municipals

Abans de començar el ple de Torelló. Foto: Aj. de Torelló

El ple de l' Ajuntament de Torelló va aprovar aquest dilluns al vespre la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis de la llar d'infants. D'aquesta manera, s'aplicarà la tarifació social a la quota mensual i al servei de menjador de les llars d'infants municipals.Tal com explica l'Ajuntament , el regidor d'Ensenyament, Marc Fontserè, va detallar que les taxes del servei educatiu i del servei de menjador seran variables d'acord amb el nivell de renda familiar i el nombre total de membres del nucli familiar. Per això, s'han establert 8 trams, amb diferents gradacions segons el nivell de renda i el nombre de components del nucli familiar.Així, la quota del servei educatiu pot anar des dels 99 euros mensuals fins als 179, i la quota de menjador des dels 40 euros mensuals fins als 115. L'aplicació de la tarifació social suposarà per a l'Ajuntament un cost d'entre 11.000 i 12.000 euros.Tots els grups municipals van mostrar la seva satisfacció per l'adopció d'aquesta mesura de caràcter social i hi van donar suport. Precisament, es tracta d'una proposta entre ERC-JpT i l'equip de govern acordat fa un any. En aquest tracte també hi consta la consulta pels usos del camp del Montserratí la campanya de civisme.El plenari de Torelló també va aprovar una moció (per via d'urgència) per la llibertat dels presos polítics catalans. El text demanava la fi de la repressió i la immediata excarceració dels presos. Va prosperar amb els vots favorables de tots els grups municipals, excepte del PSC que es va abstenir. D'altra banda, el ple va desestimar la moció de la CUP en favor de prorrogar el contracte de gestió del servei d'aigua en baixa.