Perafita estrena escut

El nou escut de Perafita Foto: Aj. de Perafita

L’ Ajuntament de Perafita estrena un nou escut. El nou model incorpora una fita i dues claus passades en sautor, el senyal més antic del poble. Aquest simbolitza els atributs de Sant Pere, patró de l’església parroquial. L’escut va iniciar el camí d'oficialització el 20 d'abril de 2016, amb l'inici de l'expedient d'adopció, i va ser aprovat en un Ple de l'Ajuntament el passat 19 de setembre de 2017 per majoria absoluta. Tal com explica l'Ajuntament , es va aprovar definitivament el passat 22 de febrer, amb la resolució del Departament de Governació, Administracons Públiques i habitatge. Així doncs, Perafita ja ha adoptat el nou escut heràldic i s'ha inscrit al Registre del sector públic local. Es tracta d’un escut caironat: de gules, una fita d'argent ressaltant sobre dues claus passades en sautor, la d'or en banda i per damunt de la d'argent en barra, i per timbre, una corona de poble.