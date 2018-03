Una vintena de joves participen en un «speed dating» laboral al Vicjove

Els joves participant a l'«speed dating» Foto: Aj. de Vic

Un total de 23 joves de la ciutat de Vic van tenir l'oportunitat de participar a una sessió d'speed dating laboral a les instal·lacions del Vicjove, organitzat conjuntament amb el Servei Local d'Ocupació.La mecànica de l'speed dating va facilitar que en una mateixa tarda, tant les empreses que busquen personal com les persones candidates poguessin tenir un primer contacte en format d'entrevista breu de dos minuts i mig. Posteriorment, les empreses interessades per alguns candidats van poder concertar entrevistes més extenses. En total, a més dels 23 joves, hi van participar sis empreses dels sectors del comerç, hostaleria i lleure de la comarca.Aquesta activitat és l'última del cicle temàtic mensual "Jove, posa't les piles per buscar feina!", que ha tingut lloc els divendres del mes de març. La recerca de feina és un dels temes que més preocupa els joves tal com es recull al Pla Local de Joventut.