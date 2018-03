Un estudiant de la UVic desenvolupa una pinça per fer fotos del microscopi des del mòbil

Un estudiant del tercer curs del grau en Enginyeria Biomèdica de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya ( UVic-UCC ), Ramon Angosto, ha registrat un dispositiu dissenyat per ell mateix com a model d'utilitat. Es tracta d'una pinça adaptadora que permet col·locar el telèfon mòbil al microscopi i aconseguir l'estabilitat necessària per fer fotografies de qualitat. A banda de ser una solució que redueix significativament el cost de la presa d'imatges al microscopi, sense necessitat d'una càmera especial, l'instrument també facilita la feina i permet estalviar temps, ja que les fotos es poden passar del microscopi a l'ordinador o al núvol de forma immediata.

Ramon Angosto va idear el dispositiu al detectar-ne la necessitat a través de la feina del seu pare, que és veterinari. De forma autodidacta en va fer el disseny i el va produir amb una impressora 3D. L'estiu passat va començar a comercialitzar la pinça a través de l'empresa familiar 3destrechos, sobretot en el sector veterinari, tot i que també té aplicació en altres àmbits, com ara l'ornitologia, o les biociències, ja que pot ser útil a qualsevol laboratori on s'utilitzi microscopi.Durant la posada en marxa del seu projecte, Angosto ha rebut assessorament de la Unitat d'Emprenedoria de la UVic, que l'ha informat de possibles línies de finançament i l'ha orientat per tal de contactar amb acceleradores de projectes i business angels. El registre de l'invent com a model d'utilitat el reconeix com un instrument o eina del qual es deriva alguna utilitat o avantatge pràctic i li dona una protecció similar a la conferida per una patent per un termini de deu anys.Ramon Angosto és un dels quatre estudiants que segueix l'itinerari dual que de forma pilot ha posat en marxa el grau, que permet als estudiants fer pràctiques a tres empreses o a tres departaments diferenciats de la mateixa. El dispositiu que ha dissenyat entronca amb els estudis que està cursant, on de forma progressiva s'està incorporant el disseny i la utilització de tecnologia d'impressió 3D, cada cop més utilitzada en la pràctica clínica. El grau l'aborda des de diverses assignatures, com ara el disseny assistit per ordinador, els biomaterials o el processament d'imatges biomèdiques. També s'organitzen activitats formatives específiques com el curs d'impressió 3D en l'àmbit clínic de la propera Universitat d'estiu en col·laboració amb l'empresa MedMake.El grau en Enginyeria Biomèdica s'articula al voltant de la noció de Big Data en biomedicina, una realitat que ha de permetre la transició cap a la medicina personalitzada que protagonitzarà la pràctica clínica del segle XXI. El seu pla docent forma professionals experts en tot el cicle de vida de les dades: des de la seva adquisició a partir de dispositius biomèdics com els wearables o de les dades òmiques que ofereix la biotecnologia fins a la presa de decisions mèdiques fent servir eines d'intel·ligència artificial. Tot això sense perdre de vista la transformació digital que estan experimentant els serveis de salut i amb l'objectiu prioritari de millorar l'estat de salut i la qualitat de vida de les persones.