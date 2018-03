A presó set membres d'una banda per robar en cases de Tona i Centelles

Joies robades de la banda Foto: Mossos d'Esquadra

Objectes robats de la banda Foto: Mossos d'Esquadra

Objectes robats de la banda Foto: Mossos d'Esquadra

Els set membres d'una banda dedicada al robatori a l'interior de domicilis de les comarques de Barcelona i Girona van ingressar a la presó aquest dilluns després de ser detinguts entre els dies 15 i 16 de març. Es tracta de set homes d'entre 21 i 42 anys, cinc dels quals són veïns de Barcelona, acusats dels delictes de robatori amb força en domicilis, d'organització criminal, un robatori amb força en interior de vehicle i un delicte de receptació. Tres d'aquests 21 robatoris en cases es van produir a Tona i Centelles.La investigació va començar el 10 de gener quan van identificar dos homes, a qui se'ls va intervenir material habitualment utilitzat per a cometre robatoris amb força en domicilis com tornavisos i radiografies. A partir aquestes dues identificacions, la majoria residents a Barcelona, els Mossos van concloure que pertanyien a un grup criminal dedicat a cometre robatoris amb força en domicilis de l'àrea metropolitana de Barcelona i a la comarca del Gironès.Finalment, el 15 de març els investigadors van detenir tres homes al peatge de l'autopista C-33 quan es desplaçaven amb un vehicle. En l'escorcoll hi van trobar un mitjó que contenia un gran nombre de joies com penjolls, arracades, anells, cadenes i una moneda antiga de l'Equador.Això va permetre als agents atribuir al grup l'autoria de tres robatoris en domicilis ubicats als municipis de Tona i Centelles. Aquestes detencions van permetre ampliar l'abast de la investigació i, aquella nit, van detenir dos homes més a l'estació de metro de Can Boixeres del metro a l'Hospitalet de Llobregat.L'endemà van realitzar dues entrades i escorcolls en domicilis del districte de Ciutat Vella i de Sant Martí a Barcelona. En els escorcolls hi van trobar deu rellotges, una gran quantitat de joies (arracades, polseres, anells, collarets, penjolls, medalles, fermalls i botons de puny), una caixa amb diners de moneda antiga i bitllets de diferents països i dues monedes de valor de 30 euros; dos ordinadors portàtils, diversos dispositius electrònics, cinc telèfons mòbils, diverses targetes SIM de diferents operadores de telefonia; 1.550 euros en efectiu i perfums de conegudes marques comercials, a més de documentació a nom dels detinguts. A l'interior de l'immoble van detenir dos investigats més relacionats amb l'organització criminal.