Els CDR d'Osona tallen l'AP-7 a l'Empordà

Tall de carretera a Hostalets de Llers. Foto: Martí Albesa

L'independentisme civil ha tornat a alçar-se per rebutjar la repressió de l'Estat. Els darrers empresonaments dels líders independentistes i la detenció de Carles Puigdemont a Alemanya ja va agitar el carrer des de diumenge i, aquest dimarts a la matinada, amb la discreció organitzativa que els caracteritza, els Comitès de Defensa de la República (CDR) han portat la indignació col·lectiva un pas més enllà.Aquests comitès tenen la intenció de prendre algunes de les principals carreteres de la xarxa viaria, en una acció que es podria allargar un mínim de 24 hores. Entre aquestes hi hauria les principals entrades del país. De moment, un miler de persones han tallat l'AP-7 a Hostalets de Llers, a l'Empordà, a pocs quilòmetres de la Jonquera, pocs minuts abans de dos quarts de 7 del matí i en ambdós sentits de la marxa. Els manifestants ja han col·locat tendes de campanya a la via i pretén allargar la mobilització. Entre aquests, hi ha el CDR d'Alt Ter , que agrupa els municipis de la comarca d'Osona.En aquest punt ja hi ha retencions quilomètriques. Els vehicles es desvien per la sortida 2, els que van en sentit sud, i per la 4, els que ho fan en sentit nord. Podeu consultar l'estat de les carreteres en directe, aquí. D'altra banda, també han tallat la Meridiana a Barcelona i l'N-340 a Alcanar (Montsià). La mobilització pretén mostrar la protesta pel darrer embat judicial dirigit des de Madrid, que s'ha traduït en l'empresonament -de nou- de mig Govern i el setge contra el president de la Generalitat i la resta de líders sobiranistes exiliats.