Un pilot de Luxemburg s'endú el Trofeu Internacional de Globus del Mercat del Ram de Vic

Trofeu Internacional de Globus del Mercat del Ram de Vic

“El protagonista va ser el mal temps”. Així de clar parla Miquel Masallera, responsable de l'organització del XXXV International Mercat del Ram Balloon Trophy. La jornada va començar el dijous amb l’enlairada a la plaça Major de Vic, d’on van sortir uns 25 globus. Només es va poder volar dijous i divendres, ja que el dissabte i diumenge, la pluja no ho va permetre.Precisament el concurs era dissabte i, per tant, no es va poder celebrar. La prova consisteix a sortir de diferents punts de la plana de Vic i guanya és el que s'apropa més al campanar de Vic. Davant les inclemències meteorològiques, l’organització va decidir atorgar al premi al pilot de Luxemburg Carlo Arendt, que va sortir de la plaça Major de Vic, va volar durant 45 minuts per sobre la capital i va tornar a aterrar-hi. “No ho havia fet mai ningú en tota la història dels globus de Vic”, explica Masallera, remarcant que “fer això encara és més difícil que apropar-se al campanar de l’Ajuntament”.Masallera explica que dijous era un “dia meravellós per volar”, ja que hi havia 7 o 8 corrents per volar, cosa molt beneficiosa per moure’s en globus. El guanyador ho va poder controlar i tornar al punt d’on havia sortit.