Els veïns de La Roca de Taradell reclamen millores a la urbanització i acusen el consistori de «deixadesa»

L'enllumenat aeri de la urbanització La Roca de Taradell. Foto: ACN

El plafó d'anuncis de l'Associació de Veïns de La Roca de Taradell a l'entrada de la urbanització. Foto: ACN

Veïns de La Roca de Taradell en una de les zones verdes de la urbanització que segons denuncien no compleix la normativa contra els incendis. Foto: ACN

L'entrada a la urbanització La Roca de Taradell on hi ha previst construir una rotonda. Foto: ACN

Un grup de veïns de La Roca de Taradell es queixa que les infraestructures de la urbanització on viuen són deficients. Acusen el consistori de no invertir prou en la zona i se senten "ciutadans de segona". Cables penjant i enllumenat per soterrar, clavegueram que s'embussa quan plou molt o sots al mig del carrer són algunes de les reivindicacions que han portat l'associació de veïns a exigir al consistori un full de ruta que marqui un calendari per executar les millores. De la seva banda, l'alcalde, Lluís Verdaguer, ha defensat que la millora de la zona ha de ser "progressiva i planificada" i ha recordat als veïns que l'Ajuntament es va comprometre a executar obra per un valor inicial d'uns 90.000 euros que estarà enllestida abans que comenci l'estiu. Sigui com sigui, alguns dels veïns prefereixen prémer l'accelerador i, fins i tot, han explicat a l'ACN que han sorgit veus dins el col·lectiu que plantegen la possibilitat de presentar-se a les properes eleccions i defensar els seus drets "des de dins l'ajuntament".Fa uns mesos, una desena de cases de la urbanització La Roca de Taradell van patir un seguit de robatoris que van alertar els veïns. Ràpidament, es van anar organitzant a través d'un grup de Whatsapp per aconseguir la instal·lació de càmeres de vigilància. Finalment, i amb el vistiplau de l'Ajuntament que és qui en farà la gestió, de cara a l'estiu es preveu col·locar les càmeres que s'hauran de pagar els veïns de la seva butxaca. El president de la junta de l'Associació de Veïns de La Roca de Taradell, Josep Presseguer, que representa uns 130 propietaris de més de 300, ha explicat a l'ACN que el grup els ha servit també per canalitzar altres queixes que afecten la urbanització.Els veïns acusen l'Ajuntament de Taradell de "deixadesa" de La Roca. Enllumenat, clavegueram, telèfon o l'asfaltat són algunes de les raons que han portat diversos veïns a alçar-se en contra del que consideren "inacció" per part del consistori. "Ens sentim com si fóssim ciutadans de segons", lamentava Presseguer.Tot i ser conscients que la solució a les seves demandes no arribarà d'un dia per l'altre, Josep Presseguer ha destacat que no pot ser que faci dos anys que no s'efectua "cap" millora a la urbanització. "Amb l'excusa del procés participatiu i l'estudi que es fa fer de les propostes no s'ha fet res en dos anys", ha criticat. En aquest sentit, l'Ajuntament va organitzar un procés participatiu l'estiu del 2017 per veure quina era l'opinió dels veïns sobre les millores que calien a la urbanització.D'entre cinc propostes: des de no efectuar cap intervenció, una proposta que requeria una inversió per veí de 4.000 euros o una proposta de màxims amb inversions de 18.000 euros per veí, finalment l'opció guanyadora va ser la de no fer res, votada per un 78% dels participants. Des de l'associació es critica que el consistori no va explicar prou bé a tots els veïns què implicava cadascuna de les opcions i assenyalen que les millores mínimes que reclamen podrien ser molt menys costoses. Des del consistori, en canvi, l'alcalde ha explicat que molts veïns van optar per no fer res perquè "no podien o no volien" fer una inversió d'aquestes dimensions.Amb tot, des de l'associació de veïns, Presseguer ha explicat que caldria un full de ruta que contemplés una inversió "mínima". Això significaria ensotar les línies de llum i telèfon i adaptar les voreres a la normativa. "Creiem que això suposaria una inversió molt inferior a la proposta de mínims que presentava l'ajuntament de 4.000 euros", ha explicat. També que s'actuï d'acord a la normativa en les franges forestals que són responsabilitat del consistori.De la seva banda, l'alcalde, Lluís Verdaguer, admet que la urbanització té "mancances", però defensa que l'Ajuntament se n'ocupa de la mateixa manera que ho fa amb altres zones del poble. "La urbanització es va construir fa molts anys com es construïa abans, quan no s'exigia que tots els serveis s'haguessin enllestit abans de vendre els solars, cosa que ara no passaria", ha assenyalat.L'alcalde es defensa dient que en una reunió mantinguda el mes d'octubre amb els mateixos veïns va prendre el compromís d'incloure millores tant en enllumenat com en l'asfaltat de cara al 2018. Concretament, abans de l'estiu s'invertiran poc més de 70.000 euros per arreglar alguns dels carrers de la urbanització que es troben en més mal estat i uns 20.000 euros més per canviar part de l'enllumenat. De fet, Lluís Verdaguer ha explicat que estan pendents de liquidar el pressupost de l'any passat per veure quin romanent els queda i destinar una part dels diners a ampliar aquestes inversions previstes.En favor de la urbanització, el batlle ha recordat que fa tres anys es va renovar tota la xarxa d'aigua potable i, de fet, La Roca disposa de la xarxa més nova de tot Taradell.Per Lluís Verdaguer, "La Roca s'ha d'afrontar per fases i a poc a poc". "Un ajuntament que ho vulgui venir a arreglar tot de cop no és viable per les grans dimensions de la urbanització", ha assenyalat. El batlle és més partidari de fer les grans obres quan es pugui tornar a accedir a subvencions i ajuts. "La capacitat econòmica de l'ajuntament i dels propis veïns és la que és", ha ressaltat. Però no tots els veïns ho veuen així, i a alguns no els agrada que vagi passant el temps "i quan hi ha eleccions venen a demanar el vot, però nosaltres hi vivim els 365 dies de l'any i no només tres setmanes abans dels comicis", ha criticat Josep Presseguer.