​L'emotiva carta del col·legi de la filla de Marta Rovira: «Us volem a casa i a l'escola»

L'Escorial de Vic, l'escola de la filla de Marta Rovira, s'ha afegit a les mostres de suport a la secretària general d'ERC després que hagi marxat a l'exili . Amb una emotiva carta titulada "Volem totes les mares i els pares a l'escola", el centre expressa el suport, el compromís i la solidaritat amb Rovira i totes les persones "que han treballat i treballen significativament per un país on els ciutadans ens puguem sentir lliures, ben tractats, volguts i estimats", i conclou: "A tots i a totes, us volem a casa i a l'escola"."Volem manifestar, amb veu alta, clara i contundent que volem totes les mares i els pares a l'escola. Que puguin esperar, cada dia, els seus fills i filles a la sortida de classe", s'afirma a la missiva. La filla de Rovira va anar a l'escola aquest divendres, que és quan va transcendir que la secretària general d'ERC s'havia hagut d'exiliar. Els metres, professors, personal d'administració i serveis i la comunitat del centre expliquen que per aquest fet han començat "amb tristor i un nus a la gola" les vacances de Setmana Santa.També recorden que en els darrers anys l'escola ha rebut famílies i alumnes d'identitats diverses, a vegades que són refugiats i exiliats de diversos països del món. Ara s'esdevé una nova situació, ressalten, i és que "una mare de l'escola s'ha vist obligada a fugir de casa" buscant el camí de l'exili "que li permeti seguir expressant, amb llibertat, les seves idees, els seus desigs de llibertat per a un país que vol més just i més lliure", i precisen: "Unes idees i uns desigs que molts compartim". Es pregunten com podran explicar ara als alumnes que viuen "en un país normal i normalitzat".

La carta de l'escola Vedruna de Vic en suport a Marta Rovira by naciodigital on Scribd