La Setmana Santa comença amb molta pluja (i neu)

Comparativa de l'estat dels embassaments entre el 26 de desembre i el 18 de març Foto: Emili Vilamala

Avís per intensitat de pluja per aquest dissabte Foto: SMC

Acumulació de pluja prevista per aquest dissabte

Aquest dissabte la mainada –i alguns adults afortunats- comencen les vacances de Setmana Santa. Ho farà amb un temps revoltat: molta pluja, algunes tempestes i neu a cotes mitjanes. El Servei Meteorològic de Catalunya ja ha emès un avís per la intensitat de les precipitacions al litoral i el prelitoral de les comarques barcelonines i gironines El dissabte ja ha començat amb pluja generalitzada a pràcticament tot Catalunya. Les precipitacions es mantindran al llarg de la jornada i localment seran intenses, acompanyades de calamarsa i aparat elèctric. En aquest sentit l'avís del SMC se centra en les comarques compreses entre el Baix Penedès i el Baix Empordà on es podrien superar els 20 litres acumulats en menys de mitja hora.És precisament en punts com la costa gironina –Baix Empordà, Gironès i la Selva- on les acumulacions de pluja poden ser majors i alguns models apunten que es podrien superar els 100 litres. A bona part del país les acumulacions deixaran entre 10-20 litres i, puntualment, fins a 50.La cota de neu, per la seva banda, se situarà majoritàriament a l'entorn dels 1.000 metres –per sota al nord-est-. Al vespre, tanmateix, podria baixar fins als 600 metres.