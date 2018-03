L'alcaldessa de Vic, sobre l'exili de Marta Rovira: «És un cop molt dur per la ciutat i el país»

"És una notícia molt trista i greu per la democràcia del país", diu l'alcaldessa de Vic, Anna Erra, sobre l'exili de Marta Rovira ; "és un trasbals". En aquest sentit la batllessa de la ciutat, explica que "la gent encara està en xoc". Fent referència a la carta que ha deixat la republicana , Erra apunta que d'aquesta manera "la Marta podrà ser lliure". Tot i això, remarca que "és un com molt dur per la ciutat i el país". "Sap molt greu que la carrera política de Rovira hagi d'acabar com els altres a l'exili i fer un canvi de rumb a la seva vida", conclou.Erra lamenta el moment actual, fent referència també al procés contra els 13 dirigents independentistes : "Estem vivint una situació molt trista com a país i volen escapçar d'una manera molt dràstica el govern que va voler escoltar el poble". Tot i això, "a aquest país no se'l farà callar així", diu l'alcaldessa, remarcant que "encara augmenta més les ganes de marxar d'aquest govern". "Com a país ens en sortirem", sentencia.L'alcaldessa confessa que hi ha ganes de fer mobilitzacions i la trobada de castellers del diumenge "serà reivindicativa", ja que Rovira i la seva família formaven part dels Sagals d'Osona. "Serà un Mercat del Ram molt marcat per la situació del país", diu l'alcaldessa. De fet, Jordi Turull havia de presidir l'obertura oficial de la fira vigatana, però tot apunta que si decreten presó, no hi podrà ser o bé estarà en la segona volta del ple d'investidura com a candidat. "Si al final pot ser president, serà una bona absència", conclou.