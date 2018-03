La carta de Marta Rovira abans de marxar a l'exili

13:26 ÚLTIMA HORA La Fiscalia reclama presó per a Turull, Rull, Romeva, Forcadell i Bassa. Informa Aida Morales

12:58 La vistilla és conjunta de tots els encausats, segons han informat fonts judicials a NacióDigital.

12:47 Vox, que exerceix d'acusació popular, confirma que demanarà presó per als processats per rebel·lió.

12:46 Comença la "vistilla" al Tribunal Suprem. Els líders sobiranistes declaren ja davant el magistrat Pablo Llarena. Informa Aida Morales des de Madrid.

12:46 Què imputa Llarena als líders independentistes? Les acusacions, una per una. 25 dirigents sobiranistes, del president de la Generalitat als exmembres de la mesa del Parlament, processats per delictes de rebel·lió, malversació i desobediència en una causa general contra l'independentisme; per Pep Martí.

Jaume Asens explica en el ple de Barcelona que va parlar aquest dijous amb Marta Rovira i Raul Romeva per expressar-los la seva solidaritat: "És una situació clarament injusta"

11:53 Es reprèn el ple de l'Ajuntament de Barcelona després del recés d'uns minuts.

11:41 Xavier García Albiol, sobre l'exili de Rovira: "No beneficia als seus companys que avui estan al Tribunal Suprem”.

11:34 Segons el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, "Ciutadans i PP són un perill enorme per a l'estat de dret i la democràcia", i defensa que més que mai cal aconseguir que el catalanisme progressista d'aquest país "construeixi una alternativa per preservar les institucions d'autogovern". La líder de Cs, Carina Mejías, l'ha acusat d'"insultar" més d'un milió de votants del partit.

11:34 AMPLIACIÓ Marta Rovira marxa a l'exili per no «viure silenciada». La secretària general d'ERC va deixar ahir l'escó i avui ha anunciat la decisió de marxar a l'estranger en una carta a la militància. Rovira es va reunir amb Junqueras dimecres a la presó d'Estremera. Informen Irene Ramentol i Sara González.

11:34 El ple de Barcelona se celebra en un ambient enrarit per les compareixences al Suprem i l'alcaldessa, Ada Colau, decideix aturar-lo uns 10 minuts "per agafar aire".

Gerardo Pisarello afirma que és un dia "molt dur i molt trist", i agrega: "Avui s'han traspassat moltes línies vermelles de l'estat de dret, és un retrocés enorme"

11:34 Puigdemont, sobre l'exili de Rovira: «Posa èmfasi en l'anomalia política que vivim». "Estem lluitant contra un règim autoritari que no respecta la decisió del poble català", ha afirmat el president des de Hèlsinki.



11:31 L'acusació popular que exerceix el partit ultradretà Vox demanarà presó provisional per a tots, segons han informat els seus advocats. Informa des de Madrid Aida Morales.

11:25 La presidenta de Cs a l'Ajuntament de Barcelona, Carina Mejías, diu al republicà Alfred Bosch durant el ple que entén i lamenta "la situació" coincidint amb les compareixences al Suprem, però li recorda que "els poders públics han d'estar sempre sotmesos als tribunals".



11:22 El líder d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch, agraeix en el ple de Barcelona les mostres de suport per l'exili de Marta Rovira, i aposta per continuar treballant en la sessió com suggeria Rovira."M'entristeix profundament la situació en la qual una persona per poder ser lliure, companya i mare hagi de marxar del seu país", ha indicat.

11:21 Puigdemont confessa des de la Universitat de Hèlsinki que "no sabia res" de les intencions de Marta Rovira i li transmet tot el seu suport: "Conec en primera persona que l'exili és una decisió molt dura".

11:19 Puigdemont: "Si no s'ha pogut escollir a Turull és perquè l'Estat espanyol ha fet tot per impedir que el Parlament pugui escollir un dels 135 membres com a president".

11:21 La portaveu socialista a Barcelona, Carmen Andrés, expressa al ple de Barcelona l'afecte pels regidors sobiranistes que tenen companys al Suprem: "Avui també estem tristos i us ho volem traslladar".

11:17 Carles Puigdemont, sobre l'exili de Rovira: "Vol posar èmfasi en l'anomalia política que vivim". El president de la Generalitat de Catalunya ha comparegut des de Hèlsinki aquest divendres al matí i ha denunciat la manca de separació de poders a l'estat espanyol. "El que amoïna als catalans és la repressió de l'Estat espanyol. És una profunda preocupació que fa que els sectors polítics hagin de treballar per sortir d'aquesta situació", afegeix.

10:57 ÚLTIMA HORA El Suprem processa per rebel·lió tretze líders independentistes. Puigdemont, Junqueras i Turull, entre ells.

10:51 ÚLTIMA HORA La interlocutòria del jutge Pablo Llarena confirma que hi ha 13 persones processades pel delicte de rebel·lió. Entre elles, Puigdemont i Junqueras.

10:49 Llegeix aquí la carta de Marta Rovira on anuncia que marxa a l'exili. La secretària general d'ERC va deixar ahir l'escó i avui ha anunciat la decisió de marxar a l'estranger en una carta a la militància.

10:47 Rovira es va reunir dimecres a Estremera amb Junqueras per analitzar la situació. Aquest divendres la fins ara presidenta del grup parlamentari d'Esquerra Republicana ha marxat a l'exili.

10:43 El ple de Barcelona se celebra en un ambient enrarit per les compareixences al Suprem i alguns regidors d'ERC com Jordi Coronas no poden reprimir les llàgrimes després de saber-se que Marta Rovira ha marxat a l'exili. En aquest moment l'alcaldessa, Ada Colau, ha aturat un moment la sessió per mostrar la seva solidaritat amb els republicans perquè "ho estan passant malament", i s'ha referit a la decisió de Rovira. "Ho havia de mencionar", ha subratllat, també visiblement emocionada.

10:41 Llarena dona dues hores als advocats de les defenses i Vox, que exerceix d'acusació popular, per llegir la interlocutòria de processament. Les declaracions començaran a dos quarts d'una.

EN DIRECTE Antoni Castellà, a les portes del Suprem: "L'estat espanyol té una falta absoluta de separació de poders i s'està saltant la carta fundacional de la Unió Europea"

10:32 Marta Rovira marxa a l'exili i explica els detalls en una carta: "No deixeu que la rancúnia s'apoderi de vosaltres. L'anàlisi d'una realitat antidemocràtica i profundament injusta no ha de donar pas al ressentiment. Contra ningú. Contra res".



10:30 El líder del PDECat a l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, lamenta que Joaquim Forn segueixi a la presó, i diu que és "una decisió incomprensible" davant una situació que contravé el que deia el fiscal general de l'Estat. L'alcaldessa, Ada Colau, afirma que "és compartit més enllà de les idees de tothom", i afegeix: "Tots lamentem que Quim Forn segueixi a la presó".



10:31 Marta Rovira justifica marxar a l'exili en una carta: "Tinc una filla, l'Agnès. Les mares sabeu com me l'estimo. I com de fort és el sentiment de donar-li tot el que li pugui donar. L'exili em permetrà fer-li de mare".

El ple de Barcelona comença amb un agraïment de Xavier Trias a Ada Colau per visitar els presos polítics, i afirma que avui és un dia que pot ser «molt trist» per les compareixences al Suprem

10:27 Marta Rovira, en una carta: "L'exili serà un camí dur, però és l'única forma que tinc de recuperar la meva veu política. És l'única forma que tinc d'alçar-me en contra del Govern del PP, que persegueix tothom qui està a favor de votar, i que castiga qualsevol que intenta canviar el preestablert i l'establert. Un Govern que està disposat a saltar-se l'estat de dret i les llibertats civils per aconseguir els seus fins polítics".

10:25 ÚLTIMA HORA Marta Rovira marxa a l'exili i no declararà al Suprem.

10:21 EN DIRECTE Un home es manifesta a les portes del Suprem contra els "colpistes" catalans i demana que tots vagin a la presó. La policia espanyola actua per evitar incidents

10:10 Entren Josep Rull i Jordi Turull al Suprem entre aplaudiments de les persones que s'han aplegat a les portes per donar-los suport.

10:09 Forcadell, Romeva i Bassa ja són al Suprem. Llarena ha de decidir si envia a la presó Turull i la resta de líders independentistes investigats. Tornaran a ser interrogats per la Fiscalia i Vox, i el jutge del Suprem anunciarà els delictes pels quals es processa tots els encausats.

10:00 Rull cita Mandela poc abans de comparèixer al Suprem: "Qualsevol persona o institució que intenti robar-me la dignitat, perdrà". Avui és oportú recordar Nelson Mandela: "Qualsevol persona o institució que intenti robar-me la dignitat perdrà." — Josep Rull i Andreu 🎗 (@joseprull) 23 de març de 2018

09:53 Vox, que exerceix d'acusació popular, denuncia que el Suprem està rebent "pressions" en el marc de la causa contra el procés català.

09:42 Dolors Bassa, a poc menys d'una hora de declarar davant Llarena: "Que llarg és el camí cap a Madrid i quants pensaments a la ment". Que llarg és el camí cap a Madrid i quants pensament a la ment!Esperem i desitgem que la trobada amb Llarena sigui un pur tràmit i tornem a casa demà que segur que la tornada serà més curta @jorditurull @jordirull @ForcadellCarme @raulromeva @martarovira — Dolors Bassa (@dolorsbassac) 23 de març de 2018