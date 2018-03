La processó dels Armats recorrerà aquest diumenge els carrers del casc antic de Vic

Els actes de la Setmana Santa a Vic viuran aquest diumenge, 25 de març, un dels seus moments culminants, amb la tradicional processó dels Dolors (processó dels Armats, processó del Silenci...). El seguici, format per prop de 500 persones, recorrerà el nucli antic a partir de les 9 del vespre, embolcallat d’un sepulcral silenci, només trencat pel so de les campanes, els tambors i els salms cantants. Els carrers del centre de Vic es tornaran a omplir de fidels, simpatitzants i curiosos que no es voldran perdre la proposta religiosa.

La processó està organitzada per la Venerable Congregació dels Dolors. Aquest acte, participants dels quals es comencen a reunir a dos quarts de 7 de la tarda, tanca el programa d'activitats paral·leles al Mercat del Ram, que se celebrarà a la capital d'Osona aquest cap de setmana.Reglamentada per un recull de costums o Consueta de l’any 1883, la processó està formada en l’actualitat per: dos cossos d’armats, llargues fileres de congregants amb vesta i atxa; al mig, els portadors d’improperis, sibil·les o inscripcions; els portants del Sant Crist i els de la Mare de Déu, dos cors de cantors i un seguici de devots. Hi poden assistir tant homes com dones.Es va interrompre la seva celebració l’any 1973, i es va restablir l’any 1981, per iniciativa d’un grup de joves de la ciutat amb el suport incondicional del corrector Dr. Lluís Cura. L’any 2000, com a any jubilar, va coincidir amb el 250è aniversari de la seva institució.

Recull de galeries de fotos de la processó dels Armats, de l'any 1981 ençà