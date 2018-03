L'Anella de Verda de Vic estrena senyalització

Nova senyalització de l'Anella Verda Foto: Aj. de Vic

L’Antella verda de Vic estrena senyalització en tres sectors del seu recorregut. Per tal d’enllaçar la ruta amb altres camins i senders i poder fer un millor seguiment, el traçat s’ha dividit en sis sectors que agrupen l’anella exterior i els dos eixos que la creuen: Anella Verda Vic Nord, Anella Verda Vic Est (camí del Gurri), Anella Verda Vic Sud, Anella Verda Vic Oest, Anella Verda Vic-Camí del Mèder i Anella Verda-Sant Sixt.La retolació, que va a càrrec de la Diputació de Barcelona com a conseqüència de la petició de l’Ajuntament de Vic, ja es pot veure al sector nord, est i sud. Els tres sectors pendents -oest, camí del Mêder i camí del Gurri- se senyalitzaran durant aquest any.La nova senyalització, que compta amb la icona identificativa de l’Anella Verda, està formada per diferents banderoles de fusta que permeten realitzar amb continuïtat l’anella i milloren substancialment la senyalització existent. En cada senyal s’especifica el lloc on s’està i s’hi recullen fins a cinc referències quilomètriques cap als punts més propers. A més, la senyalització inclou els enllaços cap a altres camins i senders senyalitzats de la comarca –PR, GR, camí de Sant Jaume o camí del Ter, entre d’altres- per constituir una xarxa verda.L'Anella Verda de Vic és un circuit natural al voltant de la ciutat, articulat per un grup d'enclavaments d'alt valor ecològic, paisatgístic, històric i cultural, i que permet valorar ambientalment i socioculturalment la perifèria de la ciutat i gaudir del terme municipal. És un llarg trajecte, d'uns 32 quilòmetres de traçat, que encercla tota la ciutat, amb una gran part del circuit que passa per la llera dels rius de la ciutat, el Gurri i el Mèder. Les diferències paisatgístiques que s'observen al llarg d'aquest recorregut fa que tothom pugui gaudir-ne segons les seves preferències.