Dolors Solà, pregonera del Mercat del Ram: «La diversitat és indestriable de la naturalesa humana»

La sala de la Columna estava a vessar Foto: Josep M. Montaner

Dolors Solà, filòloga i directora del Centre de Normalització Lingüística d'Osona, ha estat l'encarregada de donar el tret de sortida al Mercat del Ram d'enguany amb el tradicional pregó. Amb una Sala de la Columna a vessar, l'alcaldessa de Vic, Anna Erra i el regidor de Fires i Mercats, Benjamí Dòniga, han estat els encarregats d'encetar l'acte. Erra ha donat la benvinguda als assistents a "l'inici de la gran festa de la ciutat" i Dòniga ha fet un repàs de la programació del Mercat i alhora de la carrera professional de Solà.Sota el títol de "Llengua, diversitat i mercat", Solà ha remarcat que els resultats del Centre de Normalització Lingüística d'Osona no són seus, sinó col·lectius, des de tots els que hi han treballat fins als alumnes participants. D'aquesta manera, la filòloga ha ressaltat la importància de la llengua i la recuperació de la catalana després del franquisme, "gràcies a la tasca col·lectiva".Després d'aquesta prèvia, ha seguit destacant el protagonisme de la llengua com a element per sentir-se d'un país i alhora reconèixer-se, per ascendir socialment... Per això, "el coneixement i l'ús de la llengua són un benefici individual i col·lectiu".En aquest sentit, ha remarcat que Vic acull immigrants d'arreu del món; "la diversitat s'ha d'aprofitar perquè és una riquesa". Una diversitat que, per Solà, es veu reflectida en els mercats. "Les ciutats canvien i els mercats mostren el canvi", deia, mentre remarcava que també "ajuden a conèixer al país i a les persones".La filòloga ha repassat alguns mots de molts dels productes que es poden trobar al mercat setmanal de Vic. Paraules que tenen els seus orígens en altres llengües. "La realitat ens demostra que la diversitat és indestriable de la naturalesa humana", concloïa.Per acabar, Solà ha fet una oda a la plaça de Vic, apuntant que "malauradament acull milers de ciutadans que clamen llibertat". "Que visquin el mercat, la llengua, la diversitat i la llibertat", ha sentenciat Dolors Solà.Durant tot el pregó, s'han pogut sentir cites de Paco Candel, Maria Àngels Anglada, Miquel Martí i Pol, Lluís Solà Sala, Joan Triadú o Josep Pla. Erra ha tancat l'acte remarcant l'aposta del Centre de Normalització Lingüística d'Osona i els ajuntaments com una aposta per la llengua. "Sabem que la llengua integra i cohesiona", deia l'alcaldessa, lamentant alguns dels atacs a l'escola catalana i a la seva tasca.