Premien quatre ajuntaments i el Consell Comarcal per la seva implantació de l'administració digital

19:43 El sobiranisme fa pinya i l'unionisme dispara: allau de reaccions davant els empresonaments. Les forces independentistes i els "comuns" condemnen la decisió del jutge Llarena mentre els constitucionalistes justifiquen l'ordre de presó contra els cinc dirigents sobiranistes. Informa Pep Martí.

19:39 ÚLTIMA HORA Llarena ordena la detenció de Puigdemont, Rovira, Comín, Serret, Puig i Ponsatí. Tots ells estan processats pel delicte de rebel·lió com els cinc dirigents que el jutge ha enviat a la presó.

19:33 Turull demana que el Parlament el voti com a president malgrat l'ingrés a presó. El PP demana per carta a Roger Torrent, màxim dirigent de la cambra, per tal que desconvoqui la segona votació sobre el candidat, prevista per demà dissabte. Catalunya en Comú Podem no veu les "condicions" per celebrar el ple.

19:29 ERC crida a manifestar-se «de forma pacífica, democràtica, massiva i transversal»; informa Roger Tugas. Pere Aragonès es compromet a "continuar sumant voluntats per la proposta republicana, des de la voluntat de diàleg però des de la més ferma de les conviccions".

19:25 EN DIRECTE Els participants a la concentració dels @CDRCatOficial a Barcelona reclamen, de forma individual, la llibertat per a cadascun dels líders sobiranistes empresonats https://t.co/ozdpourZ2W pic.twitter.com/NSYC7LJhRz — NacióDigital (@naciodigital) 23 de març de 2018

19:24 EN DIRECTE Cremen fotos del rei Felip VI, i de Joan Carles I amb Franco, durant la concentració dels @CDRCatOficial a Barcelona; ho explica @JordiBes https://t.co/ozdpourZ2W pic.twitter.com/2al2W4bdj9 — NacióDigital (@naciodigital) 23 de març de 2018

19:18 De moment, Llarena no reactiva les euroordres de detenció ni dicta ordre de cerca i captura internacional contra Marta Rovira, com demanava la fiscalia. Caldrà veure si ho fa en els pròxims dies.

19:17 Els CDR tallen la Diagonal en protesta pels nous empresonaments. Centenars de persones es manifesten a Barcelona després que Jordi Turull, Carme Forcadell, Josep Rull. Ho explica Jordi Bes.



19:09 Carme Forcadell, poc després que Llarena decreti el seu ingrés a presó: "Consciència tranquil·la i cap molt alt". L'expresidenta del Parlament de Catalunya assegura que el Suprem empresona "físicament" cinc líders sobiranistes, però que, en cap cas, podrà tancar "les nostres idees". Consciència tranquil·la i cap molt alt. Avui ens empresonen físicament a la presó, però no poden tancar les nostres idees. Si ploreu, abraceu-vos, estimeu-vos i, sobretot, després, aixequeu-vos i continueu més units i més forts. Ens en sortirem.💪 — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) 23 de març de 2018

19:09 .@raulromeva: "Finalment avui no podré celebrar l’aniversari de la meva filla amb ella. Entro de nou a la presó amb la consciència molt tranquil·la i el cap ben alt. Gràcies a tothom pel suport" https://t.co/Zs9KiWvSNl — NacióPolítica (@naciopolitica) 23 de març de 2018

19:06 EN DIRECTE Els @CDRCatOficial tallen a la Diagonal en la intersecció amb el Passeig de Gràcia de Barcelona i criden "llibertat presos polítics" https://t.co/Zs9KiWvSNl pic.twitter.com/8DKVRMV7LJ — NacióPolítica (@naciopolitica) 23 de març de 2018

19:03 La CUP crida a la mobilització i a donar suport a "aquelles accions de denúncia de la repressió judicial espanyola". Els anticapitalistes demanen "no normalitzar" un escenari d'excepció "contra la democràcia i els drets de totes les persones".

19:01 La CUP-CC mostra el seu "frontal rebuig" per l'empresonament Romeva, Forcadell, Turull, Rull i Bassa. Els anticapitalistes expressen la seva solidaritat també amb ERC i el PDECat i asseguren que la decisió de Llarena "creua un cop més la línia vermella del respecte a les bases més elements de l'estat de dret i de les garanties democràtiques".

18:56 Puigdemont: «L'estat espanyol antidemocràtic és una vergonya per a Europa». Reacció contundent del president a l'exili després de l'empresonament de Turull, Rull, Romeva, Forcadell i Bassa.

18:54 L'advocat de Jordi Turull demana mantenir el ple d'investidura, previst per aquest dissabte a dos quarts de dotze del matí.

18:52 Els cinc encausats es traslladaran ara al calabós de l'Audiència Nacional, des d'on es tramitarà el registre penitenciari. Serà llavors quan Turull, Rull, Romeva, Bassa i Forcadell es dividiran en vehicles per traslladar-los a les dues presons.

18:42 Possiblement el jutge haurà de dictar una nova interlocutòria, en referència a l'ordre de cerca i captura de Marta Rovira, que es preveu que s'acoti dins dels límits estatals.

18:38 Xavier García Albiol demana per carta al president del Parlament, Roger Torrent, que desconvoqui el ple després que el jutge hagi decretat l'ingrés a presó de Turull. El president del PPC diu que la desconvocatòria s'ha de fer perquè Turull "no podrà assistir al ple".



18:18 ÚLTIMA HORA El Suprem torna a empresonar Turull, Rull, Romeva, Forcadell i Bassa. Informa Aida Morales.

17:49 Els encausats i les parts encara esperen al passadís, a les portes de la sala on es troba el jutge Pablo Llarena, que els ha de comunicar si els torna a portar a presó.

17:19 Fonts judicials expliquen a NacióDigital que tots els processats han coincidit en afirmar que no renuncien als seus objectius polítics, que estan convençuts que el que s'està criminalitzant són les seves idees polítiques i que aposten per la negociació política per resoldre el conflicte amb Catalunya. Informa, des de Madrid, Aida Morales.

17:18 Tots els processats han aprofitat per fer ús de l'última paraula, i els seus advocats han avisat que la seva situació no es pot confondre amb la de Marta Rovira, que no ha comparegut davant del jutge. En aquests moments, tots ells ja estan a la sala escoltant la resolució de Llarena, per saber si entren a la presó. Ho explica Aida Morales.

17:16 L'expresidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, ha al·legat que sempre que ha estat citada al Suprem, hi ha acudit. L'exdiputada d'ERC ha al·legat així que, en el seu cas, no existeix risc de fuga.

17:15 Jordi Turull ha basat la seva intervenció, segons detallen fonts judicials, en el discurs que va pronunciar ahir al Parlament. Informa Aida Morales.

16:59 EN DIRECTE Així ha arribat @jorditurull al Suprem, on Llarena li comunicarà de forma imminent si decreta presó provisional o el deixa el llibertat. Fotos @agenciaacn https://t.co/Zs9KiWvSNl pic.twitter.com/3Fiekzlwge — NacióPolítica (@naciopolitica) 23 de març de 2018

16:50 EN DIRECTE L'entrada de @jorditurull al Tribunal Suprem ha tingut regust de comiat. Amb llàgrimes als ulls, ha abraçat la seva dona i amics a les portes de l'alt tribunal https://t.co/E6VVx4vicW pic.twitter.com/cf0thd7y46 — NacióDigital (@naciodigital) 23 de març de 2018

16:43 Turull, Rull, Forcadell, Romeva i Bassa són en aquests moments dins del Suprem, a l'espera que Llarena els comuniqui si decreta presó provisional o els deixa en llibertat amb algun tipus de mesura cautelar.

16:29 L'ONU insta l'Estat a garantir els drets polítics de Sànchez. El comitè de Drets Humans de les Nacions Unides respon d'aquesta manera a una demanda presentada pel diputat de Junts per Catalunya. Ho explica Oriol March.

15:57 El jutge notifica a les parts que a les 17.00 h. espera poder entregar la interlocutòria on s'indiqui si es decreta presó provisional pels encausats.

15:56 Els mitjans persegueixen Turull i la resta d'encausats que avui compareixien davant de Llarena fins al restaurant. Des d'allà esperen que surtin; informa @aidamboix https://t.co/r5Z5me3VkA pic.twitter.com/BHjm7ZqLED — NacióPolítica (@naciopolitica) 23 de març de 2018

15:54 «Sabien que el procés recorreria a l'ús de la força»: els arguments incriminatoris de Llarena; per Oriol March.El jutge destaca que el procés roman "latent" i "pendent" de tornar a arrencar un cop es formi Govern i es recuperi el control de les institucions autonòmiques.

15:07 Els cinc processats han sortit del Suprem a l'espera que Llarena els comuniqui oficialment la resolució. L'anunci del magistrat està previst per d'aquí a dues hores.

15:05 EN DIRECTE @jorditurull ha sortit del Suprem d'imprevist, quan encara no s'ha fet pública la resolució de Llarena, i ha generat corradisses i molta expectació entre els periodistes; ho explica @aidamboix https://t.co/Zs9KiWvSNl pic.twitter.com/O0PFU2BSVf — NacióPolítica (@naciopolitica) 23 de març de 2018

14:55 Rajoy, sobre Rovira: «Quan la justícia ens crida, hem de comparèixer». El president espanyol esquiva fer un pronunciament sobre la situació política a Catalunya des de Brussel·les però reclama a l'independentisme que atengui la crida dels tribunals.

14:51 El cinc processats –Turull, Rull, Romeva, Forcadell i Bassa- ja han pogut sortir de la sala.

14:49 Acaba la declaració dels líders independentistes al Suprem. Llarena farà públic si demana presó preventiva o, per contra, els deixa en llibertat en un parell d'hores.

14:42 Independentistes i «comuns» denuncien «la vulneració de drets civils i polítics». La CUP reclama respondre a la repressió implantant la República, mentre que Catalunya en Comú insta a conformar majories àmplies per combatre el PP. Ho explica Roger Tugas.

14:39 Mariano Rajoy evita valorar la decisió de marxar a l'exili de Marta Rovira i es limita a apuntar, en una compareixença a Brussel·les, que "vivim en una societat en què tots devem respectar les decisions judicials i, si la justícia ens cita, hem de comparèixer".

14:36 LA BRÚIXOLA Processats, exiliats i empresonats; per Joan Serra Carné, cap de Política de NacióDigital. L'actuació de Llarena arrasa amb la cúpula política que ha conduït el procés sobiranista, condemnada a buscar espais de llibertat per evitar la presó.