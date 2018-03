Tauletes per conèixer l'experiència del pacient

Les tauletes per valorar l'experiència del pacient. Si els resultats es satisfactori, el sistema s'implantarà de forma definitiva Foto: CHV

Aquest mes de març, el Consorci Hospitalari de Vic ha posat en marxa un sistema per conèixer l'experiència del pacient i recollir l'opinió que els usuaris tenen de l'assistència prestada. A través d'unes tauletes amb pantalla tàctil instal·lades a les tres principals portes d'entrada de l'Hospital Universitari de Vic (Urgències, Hospitalització i Consultes Externes) i als edificis B i C de la Clínica de Vic, els usuaris poden respondre un qüestionari de sis preguntes -amb una escala de respostes de l'1 al 10- i afegir comentaris i suggeriments.Aquest sistema -que ja funciona en d'altres centres de salut catalans com l'Hospital Sant Joan de Déu- busca monitoritzar la satisfacció dels usuaris a temps real per construir oportunitats de millora a partir de la seva experiència i posar en valor les accions dels professionals.La tecnologia dissenyada per l'empresa Ratenow se suma als altres canals que actualment ja disposa el Consorci per conèixer l'opinió dels usuaris, gestionades per la Unitat d'Atenció al Ciutadà. S'ha establert el 2018 com a període de prova del nou sistema, amb tres onades de qüestionaris. Si els resultats són satisfactoris, el sistema s'implantarà de forma definitiva.