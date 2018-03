MAPA del Mercat del Ram de Vic

07:19

La justícia espanyola ho fa tot per aniquilar el procés; la crònica de Joan Serra Carné i Sara González. L'empresonament de Turull, Rull, Romeva, Forcadell i Bassa constata la determinació del Suprem per decapitar la cúpula de l'independentisme, processada per rebel·lió, malversació i desobediència.