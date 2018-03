Tot el que has de saber del Mercat del Ram de Vic

El Mercat del Ram s'instal·la aquest divendres a Vic. Del 23 al 25 de març, els carrers de la ciutat s'omplen de tot tipus d'activitats comercials, lúdiques, culturals i esportives, sense perdre l'essència de la fira: la ramaderia. Quines són les activitats d'enguany?Enguany s'estrena la 1a edició del Concurs de Joves Preparadors de Frisona, en el qual es podrà veure el procés previ de la preparació de les vaques abans de participar en un concurs. A part d'aquest, les carpes de l'exterior del Recinte Firal del Sucre s'hi porten a terme els dos tradicionals concurs d'abast estatal: el 14è Concurs Nacional de Raça Bruna del Pirineu i el 21è Concurs Nacional de Vaca Frisona. Paral·lelament, enguany també es donarà el 2n Premi Especial d'Osona, per reconèixer les bones pràctiques de les explotacions porcines.Al Recinte Firal del Sucre també s'hi pot trobar l'espai "Llet és Salut!". Una zona per promoure el consum de la llet de vaca i d'aquesta manera trencar els falsos mites.La Casa de Pagès segueix sent una aposta del Mercat del Ram de Vic. L'objectiu principal és apropar el món rural al públic familiar". Des de fa tres anys, es mostren els aspectes més destacats de la vida a pagès, a través de tallers i exposicions. Aquest espai, situat al Pavelló del Recinte Firal El Sucre, es divideix en sis espais: l'obrador, el camp i l'hort, el graner, la cabana, l'estable i el mercat.El Passeig acollirà un any més l'Espai Terra i Cuina. Enguany, a més de combinar gastronomia, venda de productes de proximitat i mostra de cerveses, la música hi jugarà un paper important. Com que s'acosta la 30a edició del Mercat de Música Viva de Vic, aquest espai del passeig farà un tastet amb un concert de Nyandú, el dissabte al vespre (19.30 h).Una de les novetats d'enguany és la introducció de dos carrilets per connectar el Mercat amb la zona esportiva, on hi ha les exhibicions eqüestres. Els trens, que fan un horari de 10.30 a 14.30 i de 16 a 20, tenen aquest recorregut: recinte Firal El Sucre/el Portalet/ Plaça Carbó/El Passeig/Carrer Verdaguer/Zona esportiva i tornada al Recinte Firal.A l'espai de la zona esportiva, també hi ha novetats. Enguany es pot veure el salt de potència amb mur; un concurs/exhibició de Doma Clàssica Kür Gran Premi, que mescla la coreografia amb música; un Concurs Territorial de Doma Clàssica Copa Federació Catalana D'Hípica i una exhibició de doma menorquina.Totes aquestes activitats se sumen a les més tradicionals o recentment estrenades del Mercat del Ram com poden ser, les activitats infantils a la plaça dels Màrtirs i la plaça Santa Eulàlia, el Concurs de Pintura Ràpida del Mercat del Ram, la mostra de turisme d'Osona al Passeig, la mostra de maquinària agrícola i d'automòbils, la Mostra d'Horticultura, Jardineria i Energies Renovables, etc.Tampoc hi faltaran les exhibicions castelleres i de gegants, i diverses competicions esportives, com el XXXVè Trofeu Internacional de Globus Mercat del Ram, que ha començat aquest dijous.

