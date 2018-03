Una espectacular enlairada de globus dona el tret de sortida al Mercat del Ram

La plaça Major de Vic s'ha omplert aquest matí de globus aerostàtics. D'aquesta manera, la tradicional enlairada dona el tret de sortida al Mercat del Ram . Tal com explicava Miquel Masallera, responsable de l'organització, aquest dijous "fa dia meravellós per volar" i, per tant, "podran sortir tots els globus". En total n'han sortit 25 globus.Durant el Mercat del Ram, en sortiran més i al tradicional concurs -de diumenge al matí- hi participaran globus d'arreu de Catalunya i Espanya, i també hi ha un pilot nord-americà i un d'argentí. El XXXV International Mercat del Ram Balloon Trophy consisteix a sortir de diferents punts de la plana de Vic i el guanyador és el que s'apropa més al campanar de Vic.

Consulta tota la programació

Recull de fotos del Mercat del Ram de Vic

Els globus, aquest dijous al matí a la plaça Foto: Albert Alemany