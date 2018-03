L'ADFO organitza el primer «speed dating» professional per trencar l'estigma de la discapacitat

El primer «speed dating» de l'ADFO, al Sucre Foto: ADFO

A principis de març, l' Associació de Disminuïts Físics d’Osona (ADFO) va organitzar el primer speed dating professional. Va ser una trobada entre 11 empreses de la comarca i 21 persones amb diversitat funcional que tenien 2 minuts per presentar la seva candidatura.Tal com explica Tina Arisa, organitzadora de la trobada, és un pas més per integrar aquestes persones a l'empresa ordinària i "trencar l'estigma i els perjudicis davant d'una discapacitat". D'aquesta manera, es pot veure "la potencialitat que hi ha davant de qualsevol discapacitat".Arisa remarca que el "retorn està sent molt positiu", ja que cada empresa va recollir informació dels candidats i la va donar a l'entitat. Així, "tenim molta informació per seguir treballant". L'objectiu final segueix sent que aquests 11 candidats s'insereixin a l'empresa ordinària.De fet, l'associació ja treballa en el procés professional d'altres maneres, però aquest format era innovador i engrescador per als candidats. Des de l'ADFO asseguren que, davant de l'èxit de la primera edició, segur que n'hi haurà una segona.