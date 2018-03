La UVic presenta l'espai Montessori a la jornada de Portes Obertes

La Universitat de Vic. Foto: Josep M. Montaner

El nou plató s'adapta a les noves necessitats dels estudiants. Foto: UVic-UCC

Facultat de Medicina. Foto: Carles Fiter

La UVic presentarà, durant la Jornada de Portes Obertes d’aquest dissabte, el nou espai Montessori, l’aula de referència del Màster Universitari en Pedagogia Montessori (0-6 anys). Es tracta de l’únic màster oficial europeu reconegut i validat per l'Association Montessori Internationale (AMI) a nivell mundial, i que s’imparteix en col·laboració amb el Montessori Institute of San Diego. El curs vinent, també s’oferirà un postgrau en Formació Montessori en Educació Infantil.L’espai Montessori és una nova instal·lació de 351 metres quadrats, situada a la planta baixa de la Masia Torre dels Frares, pensada pels futurs formadors i especialistes en aquesta pedagogia. Ofereix tres espais diferenciats per educar infants de 0 a 18 mesos; de 18 mesos a 3 anys; i de 3 a 6 anys. En la metodologia Montessori els infants es desenvolupen en un ambient preparat, basat en els principis d’autonomia, independència, capacitat d’escollir, desenvolupament de la voluntat i l’autodisciplina, per tal que l'infant esdevingui el seu propi mestre. El mètode de Maria Montessori és una proposta pedagògica àmpliament reconeguda a nivell mundial. Està inspirada en l'humanisme integral, que postula la formació dels éssers humans com a persones úniques i plenament capacitades per actuar amb llibertat, intel·ligència i dignitat.A més de l’Aula Montessori, l’espai acull també el Laboratori d’Educació Infantil Aula Teresa Buscart, especialitzat en espais i materials per a la franja educativa dels 0 als 3 anys, amb recursos metodològics i pràctics, referents de totes les grans línies pedagògiques. I com a novetat, a partir del curs que ve, el laboratori infantil obrirà les portes a nens i mestres per fer-hi tallers. La presentació d’aquests nous espais formatius, que portaran el nom d’"Espais d'Educació Infantil: Ambients Montessori i Aula Teresa Buscart. Laboratori de Formació i Recerca”, coincideix amb la celebració dels 40 anys de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes, una efemèride que també se celebrarà al llarg de la Jornada de Portes Obertes.L’altra novetat de la Jornada és el nou Plató de televisió que acaba de ser renovat per oferir una instal·lació amb les últimes novetats perquè els estudiants de Comunicació Audiovisual, Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques o Multimèdia de la UVic puguin aprendre en un equipament amb les característiques dels que es trobaran quan entrin en el món laboral. Durant tot el dia el plató estarà en funcionament amb l’emissió d’un programa en directe que portaran a terme els propis estudiants.Enguany la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar tindrà com a novetat la nova aula-taller de Teràpia Ocupacional que permet fer-hi classes teòriques i pràctiques, amb espais de simulació d’una cuina, un lavabo i una habitació. Per mostrar les utilitats d’aquest equipament, durant la Jornada s’hi portarà a terme un taller de fèrules de mà per ajudar a escriure a persones amb problemes de mobilitat als braços.Entre les moltes activitats que ha preparat la Facultat de Ciències i Tecnologia, destaquen la demostració de l’equip de robòtica de la UVic, els Garrins Metàl·lics al laboratori de Projectes Mecànics i el simulador de motoGP amb què treballen els alumnes de Multimèdia i Enginyeria Mecatrònica. També es faran demostracions amb ulleres de realitat virtual i visites als laboratoris de recerca del Centre Tecnològic BETA.A més, en el transcurs de la jornada, diversos estudiants de la Facultat mostraran i explicaran projectes realitzats per ells mateixos, com un car-cross fet per un alumne del grau d’Enginyeria en Automoció o el cotxe amb què dos estudiants del mateix grau van participar a l’Uniraid aquest any. A la llista s’hi afegeixen una mà biònica, el control d'un joc a través de l'activitat cerebral desenvolupats per alumnes d'Enginyeria Biomèdica, un projecte de màquina universal per a la mesura de teixits biològics realitzat per un alumne d'Enginyeria Mecatrònica o el robot que detecta l'estat anímic de les persones que una estudiant del grau en Multimèdia desenvolupa en el marc de les seves pràctiques a l’empresa Seidor, també present a les Portes Obertes.Aquest serà el primer any que es podrà visitar la Facultat de Medicina a Can Baumann, on es podran veure les noves instal·lacions i demostracions de com funciona la taula virtual de dissecció Sectra de la mà d’alumnes i professors. Aquest setembre passat va començar el primer curs del grau de Medicina a les instal·lacions situades a la carretera de Roda.Durant tota la jornada es faran xerrades orientatives als futurs estudiants sobre tots els graus que imparteix la Universitat, i hi haurà tallers pràctics en els diversos laboratoris. Des del Servei de Carreres Professionals s’oferirà un test d’orientació per a aquells futurs universitaris que encara no tinguin clar què volen estudiar. Per facilitar el trasllat entre els diferents campus, hi haurà un carrilet i un minibús a disposició dels visitants. La jornada obrirà les portes de 9h a 14h i de 16h a 19h.