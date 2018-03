Maria Dolors Farrés presenta «L'hora quieta» aquest dijous a Vic

«L'hora quieta»

Maria Dolors Farrés presenta aquest dijous, 22 de març, L'hora quieta a Vic. Publicada en una primera versió reduïda sota el títol d'El monestir de l'amor secret, el relat ambientat a l'època medieval per Farrés va ser finalista del Premi Sant Jordi de Novel·la del 2007. Tanmateix, ara es pot llegir la versió inicial, que l'autora havia elaborat durant anys, molt més extensa i completa, i amb el seu títol originari: L’hora quieta.La presentació és a dos quarts de 8 del vespre a la Biblioteca Joan Triadú, amb l’historiador Pasqual Bernat com a presentador i amb les intervencions de Joan Bassats, Anna Garcia i Laura Lopez, com a rapsodes.Maria Dolors Farrés (Vic, 1962) és llicenciada en Ciències de la Comunicació. Ha exercit la seva professió en diversos setmanaris comarcals i ha estat locutora d'Onda Rambla, Ona Osona, Ràdio Vic i corresponsal de Catalunya Ràdio. És autora de la novel·la curta Ciutat ambre (Columna, 1995) i del llibre El Pla del Remei (1995). En l'actualitat, retirada de les activitats periodístiques, es dedica exclusivament a la creació literària.- Dissabte 7 d’abril. L’Hospitalet de Llobregat. 12,00h. Biblioteca Tecla Sala.Av Josep Tarradellas, 44. A cinc minuts de la parada de metro Torrassa. L 1.Presentadora: Helena Bonals (filòloga). Rapsode: Jordi Dorca.- Dijous, 19 d’abril. Torelló. a les 19h.. Biblioteca Dos Rius.Presentador: Pasqual Bernat (historiador). Rapsode: Oriol Capdevila.- Divendres, 20 d’abril. Sant Feliu Sasserra, a les 19,30h