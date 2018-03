Extorsions alimentàries: un perill detectat pels Mossos que ja amenaça consumidors i empreses

Productes d'un supermercat.

Ets empresari de l'àmbit del consum. Un dels 400 que ha rebut un curiós correu electrònic on s'avisa d'una gran amenaça: algun dels productes que s'ha posat al mercat té un punt de vulnerabilitat important. Un "risc potencial" que pot afectar la vida de les persones. Un problema, no només de salut, sinó que també pot provocar una crisi d'imatge i de prestigi a la marca. Però tot això es pot solucionar fent un petit pagament. Ens trobem davant d'un clar cas d'extorsió alimentària.Aquest és un dels últims casos que han destapat els Mossos d'Esquadra en col·laboració amb la resta de cossos de seguretat de l'Estat, segons ha pogut saberUn episodi d'extorsió pel qual cinc empreses van presentar denúncia, ja s'ha detingut una persona a Valladolid, i que ha afectat diverses empreses catalanes i espanyoles.De fet, encara s'està investigant l'abast de l'extorsió, i es podria donar el cas que algunes de les empreses que van rebre el correu el contestessin i, fins i tot, decidissin pagar la quantitat demanada. Aquest delicte, però, segons ha explicat la policia, estava molt ben emmascarat, ja que "intentava moure's en la legalitat" i parlava dels diners a pagar com una "compensació voluntària"."Era hàbil, però era una extorsió pura i dura", han relatat fonts dels Mossos d'Esquadra a. A grans trets, el correu electrònic avisava a les empreses que tenien un producte al qual, des de fora, s'hi podia injectar qualsevol verí. En aquest punt, avisava que s'havia descobert aquesta vulnerabilitat, i "jugava amb les paraules" per tal d'extorsionar l'empresa amb el perill de portar-ho a la pràctica.En cap cas, però, explicava quin era l'element vulnerable del producte, ja que l'enviament era massiu a 400 societats. Entre aquestes, n'hi havia algunes que no es van prendre seriosament l'amenaça, altres que simplement la van valorar i, finalment, algunes que li van donar tota la credibilitat possible, fent sonar les alarmes, tant a nivell empresarial com en l'àmbit del consum.Els Mossos han avisat a les empreses que, en aquests casos, el més important és denunciar perquè les unitats especialitzades puguin actuar i "minimitzar riscos". A més, han precisat que, si assumeixen l'extorsió i paguen, podrien estar participant en la fase delictiva, ja que el fet podria esdevenir un perill per a les persones."Nosaltres treballem amb un sistema molt encriptat i segur, és un sistema de protecció de la marca", han explicat, a més de garantir el seu complet anonimat. Per això, han assegurat que treballen amb mecanismes de seguretat física i jurídica, tot i que han assumit que la voluntat de cooperar o no, és cosa de cadascú.