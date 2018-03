Dotze establiments de Vic preparen un «dijous sant de tapa»

Dotze bars i restaurants de Vic ja estan a punt per Setmana Santa. Com cada mes organitzen el Tapajous, la ruta gastronòmica per establiments de la ciutat, i aquest mes ho han fet coincidir amb La Santa Tapa, que arriba a la 4a edició. La ruta de Vic Comerç compta amb la col·laboració de dotze establiments: La Taverna del Call Norton Bar Vic , Hamburgueseria 80, 80's Spirit Tal com explicava Àlex Andrés, xef i propietari del Vicfood, enguany com a novetat de la Santa Tapa, s'ha organitzat un concurs a Instagram amb l'etiqueta #santatapa2018. El premi és un sopar per a dues persones en un dels 12 restaurants. Andrés destacava que acostumen a fer entre 1.000 i 1.200 tapes durant aquest dia del Tapajous. La temàtica, com és habitualment, ha de ser sobre l'església; serà "un dijous sant de tapa", deia el xef. Com a novetat, la Reciclària també prepara un concert de The E Stret Project, que toquen versions de Bruce Springsteen.Toni Brachs, president de Vic Comerç, remarcava que enguany s'han ajuntat les dues activitats i realçava la col·laboració de la restauració amb Vic Comerç. "El nostre esperit no només és centrar-se en el comerç", deia Brachs. Set dels establiments que hi participen ja tenen la targeta urbana, un element, que segons el representant de Vic Comerç, dota més continguts la ciutat. D'aquesta manera "hi ha una integració en tots els àmbits de la ciutat, com la cultura, el turisme o la mobilitat", apuntava el president de Vic Comerç.Per la seva banda, Maria Carme Bover, regidora de Comerç de l'Ajuntament de Vic, ha remarcat la importància que dotze restauradors de la ciutat s'uneixin per promoure aquest sector. A més, "reflecteixen l'activitat de la ciutat de cada mes", deia la regidora, mentre apuntava que per exemple, el Tapajous del maig està dedicat al formatge, i Vic celebra el Lactium. En conclusió, ha destacat que es visualitza el sector i alhora es promociona la ciutat turísticament.