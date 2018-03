«Joc de cartes» estrena temporada aquesta nit amb quatre restaurants d'Osona

Alguns dels restauradors al Pla de l'Os Foto: TV3

Aquest dimecres a la nit, a les 22.35, TV3 estrena la segona temporada del programa Joc de cartes amb quatre restaurants d'Osona. El programa, una producció de TV3 en col·laboració amb Magnolia TV, gira entorn la cuina del porc de la plana de Vic. Els establiments de la comarca són Vic Food, Barecu, Bardaguer i Pla de l'Os.

Així doncs, Marc Riba esbrinarà com conjugar estil i gastronomia amb Núria Cortinas, propietària del restaurant Bardaguer , situat a Folgueroles. Tot seguit aniran fins al casc antic de Vic, on Marc Corrius intenta sorprendre cada dia tots aquells qui volen tastar les propostes culinàries que ell mateix dissenya per a El Barecu , el seu local.De Vic es mouran fins a Sant Miquel de Balenyà, on Lluís Parra obrirà les portes del Pla de l’Os , una autèntica taverna de les de tota la vida. Per acabar, tornaran al centre de Vic per descobrir els plats més atrevits que ofereix Àlex Andrés, xef i propietari del Vicfood El guanyador s’emportarà un premi de 5.000 euros per invertir en el seu local. Aquesta segona temporada és fruit de l’èxit de la primera, que va arribar a audiències de fins al 18%. La mitjana de la primera temporada de “Joc de cartes” va ser de 402.000 espectadors i d’un 16,2% de quota de pantalla.