Simón Lee inaugura la sessió sobre «start-ups» de Creacció

Simón Lee durant la seva intervenció Foto: Creacció

La sessió inaugural també va comptar amb 4 emprenedors. Foto: Creacció

La sessió inaugural de la cinquena edició del programa Formació per a Empreses i Emprenedors de Creacció es va celebrar aquest dimarts, 20 de març, davant d’una seixantena de persones. Les start-up és el que es coneix com a empreses emergents. El primer ponent ha estat Simón Lee, el cofundador de la incubadora d’empreses de Big Data Incubio i impulsor de la incubadora de start-ups de videojocs GameBCN, vinculada al Canòdrom Parc de Recerca Creativa.Lee va parlar de la seva experiència i projectes d'èxit i va destacar la importància d'identificar "un nínxol de població fragmentat amb una necessitat concreta" per crear negoci. El nou paradigma, afirmava, indica que "ara el negoci ja no depèn de l'execució, sinó de la velocitat" i va esmentar com “el peix gros ja no es menja els petits; el el peix més ràpid es menja els lents”. També va considerar que la “cultura del mecenatge i la del risc financer, amb gran presència de business angels com als Estats Units, encara no està prou implantada aquí".La presentació va comptar també amb una taula amb quatre emprenedors locals de referència. L’enginyer Jordi Ortega explicava el seu projecte Factura Directa, un programa de facturació per a autònoms i pimes. Va recomanar que les start-ups siguin "repetibles, escalables i generin ingressos recurrents". Per la seva banda, Mireia Franch, economista i sòcia de la Cooperativa Sambucus, va explicar que les empreses socials “sorgeixen d'oportunitats de mercat, motivació personal o necessitats socials” i va considerar que “cal demanar més suport i finançament” perquè “Catalunya podria ser líder en aquest terreny”.Tot seguit va intervenir Guillem Soldevila, CEO de Brand your shoes i especialista en comunicació i màrqueting. Va explicar que estan obrint mercat als Estats Units posant èmfasi "en un bon disseny i l'atreviment per pensar en global". Finalment, la química Montse Braut, impulsora de l'empresa de tractament d'aigües Braut Eix Ambiental, va parlar del caràcter emprenedor dient que "inclou inquietud per aprendre, no quedar encasellat i posar-hi moltes ganes".Les entitats de promoció econòmica de la comarca d'Osona juntament amb Creacció impulsen la cinquena edició del programa "Formació per a Empreses i Emprenedors", enfocat a millorar les habilitats i competències empresarials dels participants. Es faran una trentena de sessions entre març i novembre de 2018. De moment, s’ha definit el primer semestre i una de les principals novetats són les anomenades “Sessions bàsiques per al teu projecte emprenedor”. El cicle arrencarà el 22 de març amb una sessió sobre com treure profit de les xarxes socials per difondre la marca personal, a càrrec d’Emili Rodriguez. Les inscripcions es poden fer des d'aquí.Creacció, l'agència d'Emprenedoria, Innovació i Coneixement, impulsa aquest projecte juntament amb els ajuntaments de Centelles, Manlleu, Les Masies de Voltregà, Sant Hipòlit de Voltregà, Roda de Ter i Vic, la Mancomunitat la Plana, el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i el Consorci del Lluçanès. El programa formatiu compta també amb el suport del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Catalunya Emprèn, el Fons Social Europeu, el Servei d'Ocupació de Catalunya i la xarxa de municipis de la Diputació de Barcelona.

