La Generalitat atorga 827.000 euros en ajuts al comerç de la Catalunya Central el 2017

El Departament d'Empresa i Coneixement , a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) va atorgar 827.110,29 euros en ajuts al comerç, l'artesania i la moda al llarg de 2017 a la Catalunya Central, un 34,7% més que a l'any anterior. Destaca els 322.305,96 euros que es van destinar a la millora de la competitivitat de l'empresa comercial i els 255.246,33 euros pel programa per afavorir la continuïtat de locals comercials i el relleu generacional en el traspàs de negoci. Les partides més elevades de la Catalunya central van ser pel Bages i Osona, amb 319.901,54 i 270.890,18 euros respectivament. Al conjunt de Catalunya, l'any passat es van atorgar 7,54 milions d'euros en subvencions al comerç, l'artesania i la moda, un 12,9% més que el 2016.En el cas del Bages, el 35% dels ajuts que s'han destinat a la comarca eren per projectes vinculats al programa de locals buits i creació de comerços. En total s'hi ha destinat 111.892,64 euros. A Osona, destaca els 100.802,44 euros per a la millora de la competitivitat de l'empresa comercial.A l'Anoia, el Departament d'Empresa i Coneixement va atorgar un total de 125.153 euros, 56.266,50 dels quals també es van destinar a la millora de la competitivitat. En el cas del Berguedà, la subvenció total va ser de 59.098,73 euros, dels quals 31.821,5 van ser per a millorar la competitivitat; i al Solsonès, dels 52.066,80 euros que es van rebre, 35.532,95 es van destinar al programa de locals buits.La directora dels serveis territorials d'Empresa i Coneixement a la Catalunya Central, Bàrbara Minoves, ha donat a conèixer aquest dimarts les xifres en el marc de la presentació del projecte "Igualada Comerç Residu Zero", de l'entitat Igualada Comerç, que ha donat el tret de sortida a la demarcació a les activitats de la Setmana del Comerç que impulsa el Departament d'Empresa i Coneixement amb el suport del teixit associatiu.Del 19 al 25 de març hi ha previstes a la Catalunya Central, un total de 43 activitats, organitzades per 27 entitats i associacions del territori dins la celebració de la 2a edició de la Setmana del Comerç, una iniciativa impulsada per la Generalitat amb l'objectiu d'aportar coneixement i apropar al ciutadà el paper del comerç com a sector econòmic i de país.