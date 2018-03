Clàudia Galícia arrenca la temporada d'MTB amb un segon lloc

A tan sols una prova per acabar la Copa del Món d'esquí de muntanya, Clàudia Galícia comença amb bon peu la temporada de ciclisme de muntanya. A l'espera d'acabar aquesta prova, en la qual a falta d'un cursa ocupa la segona posició, Clàudia Galícia va arrencar aquest passat diumenge la temporada d'MTB (mountain bike). Per a l'estrena del curs, la biker de Torelló va triar l'Open d'Espanya XCO (Cross Country Olympics), celebrat a Valladolid, on va acabar amb bones sensacions.



En el seu debut aquest any amb Megamo, un equip UCI, Galícia va pujar fins al segon graó del podi en una prova molt igualada que es va dur Rocío de l'Alba, la més ràpida en un circuit de cinc voltes de 5,2 quilòmetres cadascuna.



"Tenint en compte que fa quinze dies que vaig començar la temporada, no puc demanar més, ha estat molt bé. He acabat primera en categoria elit, segona en absoluta. Són uns punts molt importants que em donen ales", apuntava.



Galícia va sortir fort i es va situar en primera posició des de l'inici. Va mantenir el liderat fins a l'equador de la cinquena i última volta, quan Rocío del Alba va collar i va superar a la biker de Torelló, que va creuar la meta amb un temps d'1 hora 28 minuts i 28 segons, a 28 segons del millor cronòmetre que va signar la seva més immediata rival. El podi el va completar Elena Lloret.



"Estic molt contenta. He anat primera fins a l'última volta. Portava uns 30 segons, però m'ha faltat una mica de gas, suposo que per ser l'inici de la temporada, i Rocío m'ha atacat en l'equador de l'última volta. he intentat reaccionar, però ha fet una última volta molt bona i m'he quedat una mica més de quinze segons ", relatava.



Després d'aquest segon lloc, Galícia té l'objectiu de "seguir entrenant i intentant millorar l'última volta" amb vista a les pròximes carreres. La propera cita de la Clàudia sobre dues rodes serà el 25 de març a la French Cup UCI C1.



L'atleta de Torelló manté vius els objectius que s'havia fixat per a aquesta temporada: classificar-se per als europeus i els mundials de XCM en els quals ja va debutar l'any passat (2n lloc en els europeus i 11è en els mundials) i participar en la Copa del Món de XCO.