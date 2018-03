VÍDEO Roben a cinc cotxes a Manlleu trencant els vidres

La matinada de dimarts a dimecres han robat a cinc cotxes a Manlleu. Els vehicles, que estaven estacionats entre el carrer Sant Martí i el passeig del Ter, van aparèixer amb els vidres trencats. Segons la Policia Local i Mossos, dos dels titulars han denunciat els desperfectes a les dependències policials locals.Es van endur objectes de l'interior i en alguns també se'ls ha aixafat el retrovisor. Els cotxes estaven en un aparcament del barri de Vista Alegre acondicionat expressament per les obres del pont de Can Molas. A hores d'ara la policia local està investigant els fets i no hi ha detinguts.