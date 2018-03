En marxa la plataforma GPS pel control del transport de les dejeccions ramaderes

El Departament d'Agricultura ha posat en marxa una plataforma on els ramaders hauran de presentar en temps real dades sobre la traçabilitat d'aplicacions i transports de dejeccions ramaderes a llarga distància. Hauran de donar dades sobre l'origen, el destí i les característiques de les dejeccions, informació que, d'altra banda, actualment ja és obligatori anotar. A partir d'aquest dilluns, 19 de març, i d'acord amb l'establert a l'Ordre ARP/210/2017, és obligatori enviar a una plataforma informàtica, mitjançant GPS, les dades de les aplicacions de dejeccions ramaderes (fems, purins, gallinasses o fases sòlides) realitzades a més de 10 quilòmetres de la granja. Amb aquesta normativa, agricultura vol impulsar la utilització de noves tecnologies per tal d'incorporar les oportunitats de realitzar una millor gestió des del punt de vista agronòmic, econòmic i logístic de les dejeccions. Segons el departament, suposarà una millora en la gestió de la fertilització i l'optimització d'inputs i de recursos.Tindran l'obligació de portar aquesta traçabilitat en temps real totes aquelles explotacions ramaderes i empreses que realitzin aplicacions de dejeccions ramaderes a més de 10 quilòmetres de distància del seu origen. El titular de l'explotació ramadera haurà de sol·licitar donar-se d'alta al sistema a través d'un tràmit telemàtic al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i obtindrà un 'Codi GPS' que l'identificarà. Aquest codi serà vàlid per a tots els transports i aplicacions del mateix titular i s'haurà d'incloure en el moment de fer la càrrega de les dejeccions i l'aplicació a destí.Per fer possible aquesta millor gestió, el Departament d'Agricultura ha posat en marxa un projecte per millorar la traçabilitat en les aplicacions i/o transports de dejeccions a llarga distància, mitjançant la utilització del GPS. Aquest projecte s'ha portat a terme mitjançant el desenvolupament de softwares de gestió de dejeccions per part de l'empresa privada en col·laboració amb l'administració.L'enviament de dades s'ha de realitzar mitjançant aquests softwares que estan adaptats als requeriments establerts per Agricultura. Per tant, cal que les explotacions ramaderes incorporin aquest software a la seva pròpia maquinària o bé contractin serveis d'aplicació de dejeccions que disposin d'algun d'aquests softwares.Actualment hi ha quatre empreses que tenen softwares disponibles amb accés complet a la plataforma del Departament d'Agricultura on s'emmagatzemen les dades. En breu, s'espera que s'incorporin al sistema noves empreses de software amb les que actualment ja està treballant el departament. Els softwares desenvolupats han d'estar instal·lats en un hardware que estigui fixat a la cisterna, remolc o cabina del tractor de manera física. Aquest lligam físic amb sensors o dispositius allotjats a la maquinaria agrícola i la impossibilitat de manipulació de la informació donarà fiabilitat al sistema.Segons Agricultura, amb el sistema escollit es possibilita i promou el desenvolupament de solucions tecnològiques que permeten minimitzar costos, organitzar la logística, utilitzar eines de suport a les decisions agronòmiques, reducció de tasques administratives, entre d'altres. Tot plegat, permetrà alhora reafirmar davant la societat el compromís per part del sector agrari d'assegurar una correcta gestió i en definitiva millorar la gestió i el control.