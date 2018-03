El Seminari serveix més de 5.800 «menús low cost» a persones d'Osona en situació de vulnerabilitat

El projecte “Menú Low Cost” del Seminari de Vic ha servit 5.812 menús durant el 2017 a persones d'Osona en situació de vulnerabilitat social i precarietat econòmica i, des de fa dos anys, també a persones amb mobilitat reduïda. La xifra és lleugerament inferior a la de l'any anterior, quan es van repartir 6.273 àpats. El servei ofereix un menú diari a un preu per sota del cost del mercat per a consumir al domicili particular dels beneficiaris del projecte, tots ells derivats des dels serveis socials bàsics del Consell Comarcal d'Osona i l'Ajuntament de Vic, en col·laboració amb Creu Roja i Osonament. Els àpats, supervisats per un dietista i amb un cost d'1,5 euros, consten d'un primer i un segon plat, a més de postres. Normalment, els residents de Vic recullen els àpats de forma diària, mentre que els de la resta de la comarca fan una recollida setmanal o quinzenal.

A través d'un comunicat, el Seminari ha explicat que majoritàriament els usuaris són persones individuals que agafen el menú per si mateixos, però durant aquest any s’ha vist incrementat fins arribar al 25% els usuaris que recullen per a dues o més persones dins d’una mateixa unitat familiar. Una altra dada és el gènere, si bé fins ara el perfil que s'acollia al servei era majoritàriament masculí, enguany la tendència ha canviat i és la dona qui encapçala la recollida diària amb un 60%.Malgrat el cost total del menú servit és de 4 euros, el projecte incorpora un sistema de copagament amb el beneficiari, qui assumeix una part de l’import per sota del preu de mercat. La resta ve finançat per altres administracions, com la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal d’Osona, l’Ajuntament de Vic, i entitats sense ànim de lucre, com és la Fundació Institució Puig Porret. El Seminari Vic assumeix el cost logístic i de funcionament del dispositiu, a més de l’aportació de recursos humans necessaris per tirar endavant el dispositiu.