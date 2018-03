Anna Erra, més a prop de ser diputada al Parlament

L’alcaldessa de Vic, Anna Erra, té tots els números d’entrar com a diputada al Parlament de Catalunya. Després de la renúncia, de Clara Ponsatí, Joaquim Forn i Neus Lloveras; Erra s’acostava a l’escó. Ara, davant la imminent renúncia de Jordi Sànchez com a número 2 de Junts per Catalunya, l’alcaldessa de Vic seria la següent en entrar. Erra ocupa la 21a posició.“No hi va Anna Erra, sinó l’alcaldessa de Vic a lluitar per al país; és tot un honor i un orgull”, deia aquest matí en una roda de premsa valorant la possibilitat. En aquest sentit, Erra ha apuntat que “no variarà res; tinc clar que la meva primera prioritat és la ciutat”.De fet, Jordi Turull és el convidat per inaugurar el Mercat del Ram aquest dissabte. Tal com avançava, el diputat de Junts per Catalunya és un dels noms que hi ha a sobre la taula com a candidat a la presidència . Per Erra, és “un orgull que vingui el possible president de la Generalitat, d’aquest govern dràsticament foragitat”.