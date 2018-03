S'inicia el procés de participació ciutadana pel Pla de Mobilitat de Vic

Aquest dilluns, 19 de març, va començar el procés de participació ciutadana pel Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) que té l'objectiu de configurar el disseny de la mobilitat de la ciutat de Vic -a peu, en bicicleta, en transport urbà, en vehicles privat, els aparcaments i la distribució urbana de mercaderies- pels propers 6 anys.El procés d'elaboració del PMUS té dues fases principals: la diagnosi, que servirà per elaborar una radiografia de la mobilitat actual; i el pla d'acció, que determinarà les actuacions a desenvolupar per complir els objectius fixats. La participació ciutadana és cabdal per l'elaboració d'aquest pla i és per això que, tant en la fase de diagnosi com en la de propostes, es preveuen diferents activitats i iniciatives per a fomentar la participació i garantir un document que compti amb la complicitat de la major part dels veïns i veïnes.Per fomentar aquesta participació es repartiran díptics i qüestionaris. La fase participativa es reforçarà amb el "Mou-te", un recorregut obert a la ciutadania per analitzar la mobilitat a la ciutat amb diversos tècnics, el proper dissabte 7 d'abril. Serà el 19 d'abril quan es facin la jornada de retorn d'aquesta diagnosi, elaborada per l'equip tècnic i que inclourà les consideracions recollides en el qüestionari i la jornada "Mou-te".Cal destacar que 40 persones procedents de diferents sectors i entitats van participar a la Taula de Mobilitat, creada l'any passat, com a òrgan consultiu, d'estudi i de debat de diferents aspectos relacionats amb la mobilitat de Vic. Els primers treballs d'aquesta Taula van determinar les 8 línies estratègiques de la mobilitat sostenible que es vol per la ciutat.

