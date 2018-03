La Guàrdia Urbana de Vic va enxampar aquest dissabte al matí un jove de 20 anys que conduïa drogat i sense carnet de conduir. Tal com explica el cos en una nota, una patrulla va observar un vehicle que circulava de forma temerària.



En aturar-lo i fer-li la prova de drogues, va donar positiu. A més, tampoc no havia tingut mai el permís de conduir. Els agents li van instruir diligències al jutjat de guàrdia de Vic per conduir sota els efectes de les drogues i no disposar del carnet.