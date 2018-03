BZM Ensemble, Toti Soler i Gemma Humet, protagonistes del XIVè Festival de Música Religiosa de Vic

El Festival BBVA de Música Religiosa de Vic enguany arriba a la XIVa edició amb set propostes diferents que es podran escoltar del 23 de març al 29. Els concerts començaran aquest dissabte a les 9 del vespre amb La Passió segons Sant Marc de Bach interpretada per BZM Ensemble i l'escola coral de l'EMVic a l'Església Sant Domènec.Entre la resta de concerts, hi ha la música antiga de l'ensemble O Vos Omnes, Cum Cantico o Vladislav Bronevetzky, amb El Clavecí ben temprat de Bach. Per tancar el festival, el músic i compositor Toti Soler combinarà música i poesia acompanyat de Gemma Humet. Quant a les formacions locals, la proposta porta el segell de la Coral Canigó i el Cor de Nois de l'EMVic i interpretaran cants dedicats a la Mare de Déu.Aquesta edició, el festival ha deixat enrere coproduccions amb altres festivals i cicles de música religiosa com Olot, Cervera o Granollers, però mantenint i consolidant el concert al Monestir de Sant Pere de Casserres. Com ja és habitual, davant de cada actuació musical hi haurà breus presentacions del concert a càrrec d'Oriol Pérez (musicòleg) i de Jordi Domènech.El festival també proposa la conferència La mort a la música a càrrec del cantant Jordi Domènech i el Dr Xavier Gómez-Batiste Altentorn, de la Càtedra de cures Pal·liatives de la UVic-UCC (Serà divendres 23 a les 7 del vespre).Des de l'organització han assenyalat que la continuïtat en el plantejament d'unir la música amb els conceptes de proximitat, país, pedagogia i diversitat -des de l'arribada de Quim Tèrmens com a director artístic del festival- han ajudat a consolidar el certamen com un dels "referents importants" del panorama musical i cultural.El Festival BBVA de Música Religiosa és iniciativa de la Comissió de cultura de la Pietat, Sant Domènec i el Carme i compta amb el suport de l'Ajuntament de Vic, la Fundació Antiga Caixa Manlleu i BBVA CX.